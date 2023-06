Des Tahitiens en argent à l'Oceania Cup

Tahiti, le 26 juin 2023 - Six athlètes tahitiens ont participé le week-end dernier, à Saipan, à l'Oceania Cup. Engagés dans la team “Polynesia”, qui a rassemblé les Samoa américaines, Hawaii, les îles Cook, Samoa, Tonga, Tuvalu et la Polynésie française, les Tahitiens ont participé activement à la deuxième place décrochée par leur équipe. Sur les performances individuelles, on retiendra les troisièmes places d'Amandine Matera au 3 000 mètres et de Takina Bernardino au 400 mètres. Les jeunes espoirs, Kiara Gilroy et Timothée Aumard, ont pour leur part battu des records personnels.



C'est une petite délégation tahitienne qui s'est rendue le week-end dernier à Saipan, capitale des îles Mariannes du Nord, où se tenait la 4e édition de l'Oceania Cup. La compétition d'athlétisme a vu s'opposer des équipes composées à partir des grandes aires géographiques du Pacifique. Par exemple, l'équipe de la Mélanésie a rassemblé la Papouasie Nouvelle-Guinée, Fidji, les îles Salomon, le Vanuatu et l'île de Norfolk. Quant aux six athlètes tahitiens engagés à Saipan, ils étaient intégrés dans l'équipe “Polynésie” aux côtés des Samoa américaines, Hawaii, les îles Cook, Samoa, Tonga et Tuvalu.



Des espoirs en progression



À l'issue des trois jours de compétition sur la piste du Olei Sports Complex, la Team Polynésie, avec 196 points, a décroché la deuxième place derrière l'équipe de la Mélanésie et ses 273 points. Une deuxième place à laquelle les Tahitiens ont activement contribué. Engagée sur cinq courses, Takina Bernardino, 30 ans, a eu le programme le plus chargé du clan polynésien. La spécialiste du sprint s'est notamment classée deuxième du 400 mètres haies en 1’04’’58, puis troisième du 400 mètres avec un chrono de 58’’75.



Sur un 200 mètres très dense, Bernardino a réussi à décrocher une solide 5e place (25’’81). Elle a terminé son programme avec les relais 4x100 et 4x400 où elle a terminé à chaque fois troisième avec le relais de la Team Polynésie. Autre performance notable, celle d'Amandine Matera sur le 3 000 mètres, où elle s'est classée troisième (11’12’’57).



Les jeunes espoirs, Kiara Gilroy et Timothée Aumard, 16 ans tous les deux, ont de leur côté profité de cette Oceania Cup pour améliorer leurs records personnels. Kiara Gilroy a ainsi amélioré sa marque sur le 100 mètres haies en descendant son chrono à 16’’31. Timothée Aumard, pour sa part, s'est offert deux records perso à Saipan. Le premier sur 400 mètres (51’’89) et le second sur le 400 mètres haies (59’’68). Tout cela est de très bon augure avant les Jeux du Pacifique organisés en fin d'année aux îles Salomon.