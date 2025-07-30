

Dernière ligne droite pour les candidates à Miss T Tahiti 2025

Tahiti le 28 août 2025 - Les huit candidates à l’élection Miss T Tahiti 2025 ont passé leur oral ce jeudi matin devant les onze personnes composant le jury. Elles entament leur dernière ligne droite avant la soirée d’élection, le 6 septembre dans les jardins de la mairie de Papeete. Le thème choisi cette année est “Purotu des îles”. À ce propos la moitié des candidates sont originaires de Ra’iatea, Bora Bora ou encore Raivavae.



Candidate 1 Victoria Ariioehau-Mai Pourquoi t’être présentée ?

C’est un serment qu’on a fait avec mes consœurs Kiara Aukara et Raihau Kohumoetini que j’embrasse affectueusement.



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

Je mettrai ma voix pour ceux et celles qui n’osent pas encore s’exprimer. Je défendrais la reconnaissance, l’inclusion et la valorisation des personnes trans en Polynésie. Je veux que notre histoire, notre spiritualité et nos traditions accueillent pleinement toutes les identités sans exception. Je souhaite également aider les jeunes trans à se reconnecter à leurs racines et accompagner leur famille pour qu’elles comprennent et respectent leur parcours. Aujourd’hui on subit encore ce regard malveillant et c’est quelque chose qu’on a appris à prendre sur soi (…). Il faut répondre par la positivité et soigner le mal par le bien.



Avant l’oral, dans quel état d’esprit étais-tu ?

Je n’étais pas du tout stressée je me suis préparée déjà bien avant et je pense que c’est un concours où on devrait déjà se préparer à répondre à certaines questions. Il faut se préparer mentalement déjà et ensuite personnellement. Et je me suis dit qu’il y aurait peut-être des questions pertinentes sur les origines et donc je me suis préparée au mieux que j’ai pu et je suis prête à répondre aux questions qu’ils vont me poser.



Message

Mon message est dédié à cette jeune génération : respectez-vous, soutenez-vous et surtout soyez fiers de la personne que vous êtes.

Candidate 2 Nora Uti Pourquoi t’être présentée ?

C’est sur un coup de tête et j’ai été influencée par mes amis et c’est surtout pour une consécration.



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

Déjà, il faudrait mobiliser toutes les personnes comme moi. La cause primordiale, c’est la valorisation de notre civilité, les accès aux hormones, les opérations qu’on n’a pas ici. Et puis il faudrait qu’on attaque un peu la politique. Toutes seules, on ne pourra pas le faire, mais en union, oui.



Avant l’oral, dans quel état d’esprit étais-tu ?

J’étais assez sereine et j’ai fait ma petite prière avant de commencer et j’ai pensé à mes neveux et toute ma famille. Lorsque je suis passée, c’était quand même quelque chose de voir plusieurs personnes en train de te regarder. Et je me suis sentie à l’aise et puis j’ai tout donné. Ils m’ont posé des questions sur mon parcours scolaire, professionnel, il y en avait aussi une sur ma tenue, mes origines et je salue d’ailleurs la Nouvelle-Zélande car j’ai la double nationalité.



Message

Partagez beaucoup d’amour, il n’y a que ça qui apaise les critiques qu’on subit souvent. Much Love. Si on fait attention à ces critiques, c’est que tu es jugée, je suis jugée si je me montre. Je me montre car je le veux et si je le veux, je le pourrai et on assume. Je ne leur réponds pas, je laisse passer, je n’ai pas besoin de m’envenimer l’esprit et de vouloir attaquer. On a beaucoup d’amour à partager et ce n’est pas ça qui va nous faire avancer.

Candidate 3 Talia Flores Pourquoi t’être présentée ?

C’est une belle affirmation car Miss T Tahiti, c’est l’équivalent de Miss Tahiti (…) et c’est une affirmation d’être des femmes polynésiennes.



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

Les simples causes que je porte à cœur, ce sont la lutte contre les discriminations et pouvoir porter la voix de toutes les femmes trans parce qu’aujourd’hui, ce n’est souvent pas facile de se faire accepter. À côté de ça, nous sommes polynésiennes, nous avons une identité belle et respectez-nous telles que nous sommes (…) dans une société heureuse et plus épanouie. On laisse les gens venir vers nous et le sourire incite les gens à s’approcher de toi car ils n’osent pas et c’est bien dommage car nous sommes des personnes normales comme tout le monde. On aimerait qu’on nous accepte comme des femmes.



Avant l’oral, dans quel état d’esprit étais-tu ?

C’est juste un petit peu les talons (rires) mais le corps il est zen, tout va bien. Nous sommes toutes polynésiennes donc on a l’habitude, je pense, qu’on nous jette dans la fosse comme ça, non ? Débrouille-toi et avance, c’est tout. Il est vrai que je suis un petit peu chipie et j’aime rigoler (rires). Il est toujours important de sourire, ça peut changer les choses donc gardez le sourire, c’est important.



Message

Chère Polynésie, belle telle que tu es, nous sommes toutes là à nous affirmer en tant que femmes et on vous invite tous à venir voir notre beau spectacle.

Candidate 4 Kehau Hauata Pourquoi t’être présentée ?

Je suis professeure de danse, cheffe d’entreprise – j’ai une entreprise de nettoyage à Bora Bora – et je suis la doyenne des filles, j’ai 46 ans. Je suis aussi cheffe de groupe et suis très investie dans la culture. En 2025, j’ai voulu me mettre des défis. Le premier, c’était faire le Heiva à Tahiti et fouler cette scène mythique de To’ata et je l’ai fait avec le groupe de Manohiva. Le deuxième, c’était se présenter à Miss T car j’ai un parcours particulier. Et je pense que le dernier défi sera de faire la ‘Ori Tahiti Compétition. Et je pense qu’après, je vais me calmer sur les défis parce que cela fait beaucoup ! En fait, les élections ce n’est pas du tout ma tasse de thé et je me dis pourquoi pas essayer. À 46 ans, je me dis qu’il n’y a pas de date de péremption pour réaliser ses rêves. Je suis une personne qui aime le challenge (…) Ma maman a été Miss aussi, c’est la première dauphine d’Edna Tepava. Elle n’a eu que des garçons et je me suis dit : j’espère que j’aurais l’opportunité de faire comme elle, de faire au moins une élection. Elle est fière à sa façon (…). C’est vraiment une belle expérience et à travers cette élection, on peut aussi véhiculer des valeurs et une cause à défendre et après il faut aller jusqu’au bout (…).



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

L’intégrité des transgenres. On dit que c’est accepté, mais au fond, cela dérange encore certaines personnes (…). Et aussi la prise en charge à 100% des hormones et la prévention contre le VIH. Le gouvernement a lancé un plan 2024-2025 mais ce n’est pas encore mis en place (…).



Message

Venez nous encourager le 6 septembre à la mairie de Papeete. On vous promet un super spectacle. On répète depuis un mois pour vous donner un beau spectacle sur le thème “purotu des îles”, vous n’allez pas le regretter.

Candidate 5 Mégane Homai Pourquoi t’être présentée ?

C'est un choix personnel, mes proches et mes amis m’ont poussée. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, c'est aussi une décision pour ma mère qui est très malade (…). J'ai voulu lui montrer la femme accomplie que je suis aujourd'hui (…).



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

Il y a plusieurs combats à mener, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. D’abord valoriser notre belle Polynésie, montrer à ces gens homophobes, qui ont du mal à tolérer le troisième genre, que nous sommes des femmes capables (…). Parmi les candidates, nous sommes trois cheffes d'entreprise, déterminées, accomplies, responsables et financièrement à l’aise (…). La critique est facile et c'est quelque chose que je ne tolère pas. D’ailleurs, les commentaires négatifs ou même les critiques, il faut les “swiper” car ce n’est pas grâce à ces gens-là qu'on vit, ce ne sont pas eux qui nous donnent à manger, ni eux qui nous donnent de l'argent (…). Je suis une personne avec un fort caractère et qui ne se laisse pas faire.



Avant l’oral, dans quel état esprit étais-tu ?

Honnêtement, aucun stress. Il faut savoir que je fais partie du comité organisateur de Miss et Mister Raromatai donc je connais le déroulement des préparations, que ce soit shooting photo, préparation, interview… Donc c'est sans complexe.



Message

À la nouvelle génération, n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs, n'ayez pas peur d’oser et de vous lever pour notre communauté parce que c'est important de défendre notre communauté et de montrer que nous n'avons pas peur de mener ce combat ensemble. Plus on est, mieux c'est, donc à toute la communauté transgenre : soyons unis.

Candidate 6 Automne Patia Pourquoi t’être présentée ?

Mes amis m’ont poussée à ce que je me présente et ce n’était pas du tout mon optique. Moi mon truc, c’est danser et chanter. Et après je me suis dit pourquoi pas. Et ce sera aussi un challenge de plus pour moi et un moyen de me surpasser.



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

Ce serait pour la prévention contre l’ice parce que j’ai vu les effets que cela a provoqué au niveau de ma famille. Je ne veux pas que nos générations futures soient touchées (…). Cette élection est un moyen de m’exprimer et de dire stop à ça. La transidentité, c’est la deuxième cause car je pense que l’amour, c’est pour tout le monde, nous existons, nous sommes des êtres humains et je vous souhaite d’avancer et d’être ce que vous êtes. Ne changez pas pour les autres et vivez pour vous.

Avant l’oral, dans quel état d’esprit étais-tu ?

Quand on a vécu les pires choses que l’on peut avoir dans la vie, je pense que ça ce n’est rien à côté (…) et c’est ce qui m’a poussée à être déterminée et à devenir la femme que j’ai toujours rêvé d’être. Je continuerai à rester belle et surtout à aimer mon prochain, c’est le secret : tant que tu aimes ton prochain, tu attires le bonheur et l’amour.



Message

Restez toujours attentifs et écoutez vos parents (…). Le chant, la danse et la peinture ont toujours été une thérapie. La musique en premier car cela me permet d’extérioriser et de mettre en avant ce que j’ai à l’intérieur de moi, de le sortir en musique au lieu d’aller taper sur les gens (…). La peinture (…) est un moyen, en tant que trans, d’exister et d’être acceptée dans cette société et être artiste, ce n’est pas facile.

Candidate 7 Tea Tetuamanuhiri Pourquoi t’être présentée ?

C’est une prise de conscience et également un pas vers la concrétisation de la personne que je suis. Comme partout ailleurs, ce n’est pas facile de s’affirmer, cela dépend de son entourage et des personnes qui nous entourent. Le plus difficile, ce n’est pas le regard des personnes de l’extérieur, mais les personnes de l’intérieur, donc la famille. Il faut avoir une force de caractère, faut savoir ce qu’on veut et où on va.



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

Il y a plusieurs causes que j’aimerais défendre. Pour moi, il faudrait mettre en avant le respect et la fraternité pour construire quelque chose sur un long terme et qui va exister pendant longtemps. C’est le commencement de toute chose.



Avant l’oral, dans quel état esprit étais-tu ?

Je pense qu’on a toujours peur de l’inconnu et c’est mon cas. Je ne sais pas à quoi m’attendre, mais je suis prête (…). Peut-être lorsque vous me regardez, j’ai l’air d’être calme et sereine alors que pas du tout. Il y a effectivement cette appréhension de l’inconnu, mais je suis prête.



Message

Si vous voulez savoir où vous allez, n’oubliez pas d’où vous venez.

Candidate 8 : Heitea Mare Pourquoi t’être présentée ?

Pour avoir la chance de vivre cette nouvelle expérience et c’est aussi une opportunité de se surpasser, tout simplement.



Quelles sont les causes pour lesquelles tu vas te battre ?

Ce sera surtout l’éducation des enfants. Je pense que quand on éduque un enfant, plus tard, ce sera un adulte responsable car certains adultes ne sont pas responsables et on va prendre l’exemple de la drogue. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants car peut-être qu’il y avait une éducation qui n’a pas été bien communiquée.



Avant l’oral, dans quel état d’esprit étais-tu ?

Je n’étais pas du tout stressée contrairement à la première fois où je me suis présentée à notre premier shooting photo, où j’avais le stress. Aujourd’hui, j’étais à l’aise (rires). Je n’ai rien révisé du tout. Le jury m’a posé une question sur ma vie. Il faut savoir qu’en tant que candidate à Miss T Tahiti, je suis une femme trans qui a deux enfants, un garçon et une fille. Je leur ai dit que je suis en couple et que j’ai une petite famille. Le jury était choqué (rires) de savoir qu’une femme trans a des enfants. Mon mari, ma famille et mes amis m’ont toujours soutenue.



Message

Pour la jeunesse d’aujourd’hui, croyez en vos rêves, soyez qui vous êtes et n’oubliez jamais d’où vous venez.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 29 Août 2025 à 05:00 | Lu 118 fois



