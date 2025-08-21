

Dernière ligne droite pour Mister Tahiti

Tahiti, le 8 septembre 2025 - Les candidats à l'élection de Mister Tahiti avaient rendez-vous, ce lundi, à l'hôtel Hilton de Faa’a afin de passer leurs épreuves orales et écrites du concours. Un rendez-vous important pour le comité organisateur, qui mise sur des candidats “ancrés dans leur Polynésie et leur culture” afin de représenter au mieux le Fenua et ses valeurs.



Si l'élection Mister Tahiti existe depuis 2001, celle-ci a été rachetée par l'entrepreneur et créateur, Steeve Liu, en 2021. Un nouvel élan pour le concours qui, depuis, n'a cessé de grandir. Et pour cette édition 2025, l'organisation voit les choses en grand : “Après trois éditions menées à la mairie de Papeete, cette année on part sur un autre horizon, une autre perspective qui est la place Toata”, explique Steve Liu, à la tête de l'organisation. “On passe de 2.000 spectateurs en présentiel à 6.000 personnes en fosse et en gradin”, précise-t-il. Un challenge à l'image du personnage puisque, comme il le dit lui-même : “Par mon métier d'entrepreneur, je suis une personne insatiable qui aime relever les défis. Concernant Mister Tahiti, si je devais faire du copier-coller chaque année, je pense que je me lasserais.”



Aujourd'hui, le concours ne cache plus ses ambitions. Sûr du potentiel de ses candidats et du vivier polynésien, celui-ci vise la scène internationale : “Nous voulons que ce concours prenne une dimension internationale”, assure Steeve Liu. “Je ne veux pas juste créer des mannequins qui, au final, ne seront que des portraits que l'on colle sur les murs. Je veux créer des ambassadeurs de la Polynésie, des drapeaux vivants de la Polynésie. Nous voulons partager des messages dans la bienveillance, dans la logique et la continuité de nos valeurs, et toujours dans la positive attitude. Nous sommes actuellement sur la signature de quelques partenariats étrangers, et il nous faut donc rehausser le niveau à celui des standards internationaux.”



Et à ce titre, le comité de Mister Tahiti met un point d'honneur à trouver des candidats à la tête bien faite. Un critère primordial qui nécessite une attention toute particulière et qui se trouve vérifié à l'occasion des épreuves orales et écrites qui se sont tenues, ce lundi, à l'hôtel Hilton de Faa’a. Au programme, des questions diverses de culture générale pour l'examen écrit, et des questions plus aléatoires et personnelles à l'oral. L'objectif : cerner les candidats et les univers que chacun représente. Un enjeu de taille pour l'organisation : “Il y a le concours, mais derrière il y a des sponsors”, insiste Steeve Liu. “Et aujourd'hui, ces derniers se sont rendu compte que ces Miss ou ces Mister vont venir porter et partager le message de leurs entreprises. Nous voulons des candidats qui ont de la répartie, qui soient avenants, qui ont de la réflexion. Tout ça, ça se travaille.” Et surtout, ces épreuves écrites et orales permettent une analyse objective. “La beauté extérieure, c'est une analyse subjective. On n'a pas de critères bien fondés qui permettent de dire qu'un candidat est beau, ou plus beau qu'un autre. Tous les goûts sont dans la nature. En revanche, à côté, nous avons besoin d'une base factuelle et pragmatique, qui va nous permettre d'analyser tous les candidats sur une base solide.”



L'organisation donne rendez-vous au grand public le 27 septembre prochain, à partir de 18 heures, pour la grande première du concours à Toata. Les places sont disponibles et en vente à Tahitian Box Mamao et Tahitian Box Centre Vaima.

Rédigé par La rédaction le Lundi 8 Septembre 2025 à 16:33




