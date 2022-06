Dernière compétition à Saipan pour le badminton avant Tahiti 2027

Tahiti, le 16 juin 2022 - Pas retenu dans le programme des Jeux du Pacifique aux Îles Salomon en 2023, les Mini-Jeux de Saipan seront la dernière occasion pour le badminton tahitien de briller avant de revenir en 2027 à Tahiti. Rappelons qu'aux Samoa il y a trois ans, le badminton avait rapporté huit médailles, dont trois en or, à la délégation tahitienne.



Le badminton avait été la belle surprise des Jeux de Samoa en 2019, avec huit médailles, dont trois en or pour le seul Rémi Rossi. A Saipan où la compétition se tiendra du 20 au 25 juin, 12 badistes tahitiens retenus tenteront de faire aussi mieux. Ces derniers seront d'autant plus motivés parce qu'ils ne seront pas de la partie lors des Jeux aux Îles Salomon en 2023 et reviendront au programme des Jeux du Pacifique qu'en 2027 à Tahiti. “Les badistes vont à Saipan pour remporter le maximum de médailles d'or. Ces Mini-Jeux seront la seule occasion pour eux de briller dans le Pacifique avant de revenir en 2027”, atteste le président du COPF, Louis Provost.



Et c'est une sélection polynésienne, mix entre joueurs d'expérience et jeunes, qui se présentera sur les terrains de la salle Gilbert C.Ada. On retrouvera évidemment le leader de l'équipe, Rémi Rossi, 26 ans, toujours en progression. En octobre dernier, il avait signé un succès historique pour le badminton tahitien à la Thomas Cup, les championnats du monde par équipe, en battant le Néerlandais, Robin Mesman. Rossi qui avait raflé l'or en simple homme, double messieurs et double mixte, sera particulièrement attendu. “Je veux profiter à fond de l'événement parce que ce n'est pas tous les jours que l'on fait les Jeux”, a indiqué Rossi. “Mon objectif est de remporter au moins quatre médailles d'or. Et je souhaite pour notre délégation six médailles d'or pour remplir le contrat.” Avec lui, Quentin Bernaix, Kiliam Scilloux, Glen Le Foll et le jeune Elias Maublanc constitue une solide équipe masculine.



Du côté des femmes maintenant. L'équipe de Tahiti sera privée de l'un de ses meilleurs éléments, avec l'absence de Coralie Bouttin, triple médaillée aux Samoa (l'or en double mixte avec Rossi, l'argent en simple et le bronze en double dame avec Esther Tau). Une place de leader que cherchera à remplir la jeune espoir, Mélissa Mi You, 18 ans. Déjà présente aux Jeux de Samoa en 2019 et rompue aussi aux Oceania, son objectif est également de “remporter le plus de médailles possible.”

La sélection au badminton Dames

Ingrid Ateni, May Gayman, Jenica Lesourd, Hortensia Manzanal, Mélissa Mi You, Waianuhea Teheura



Messieurs

Quentin Bernaix, Léo Cucuel, Glen Le Foll, Elias Maublanc, Rémi Rossi, Kiliam Scilloux

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 17 Juin 2022 à 00:28 | Lu 114 fois