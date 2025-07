Dernier jour de canicule en France après deux semaines de chaleur hors norme

Paris, France | AFP | mercredi 02/07/2025 - Une large partie de la France, à l'exception de la frange ouest, subit mercredi une dernière journée de canicule, avant de violents orages par endroits, marquant le terme d'une vague de chaleur qui restera dans les annales par sa précocité, sa durée et ses records.



La vigilance rouge canicule ne concerne plus que l'Aube, l'Yonne, le Loiret et le Cher, "avec des pointes voisines de 39°C prévues", selon Météo-France.



Dans l'Yonne, toutes les écoles sont fermées mercredi. Une personne en état "critique" en raison de la chaleur a été secourue et deux incendies ont été maîtrisés, selon la préfecture, qui a interdit les grands rassemblements et les feux d’artifice.



Corollaire de l'enchaînement de jours très chauds, "des orages sont attendus sur de nombreux départements" dès la fin de journée, "localement violents sur une bonne moitié est du territoire".



Après une journée noire mardi, qui a vu Paris, en vigilance rouge, atteindre les 38°C et connaître une nouvelle "nuit tropicale", le rafraîchissement s'étend déjà mercredi depuis le nord-ouest du pays. Jeudi, seul le pourtour méditerranéen et la Corse devraient connaître de "fortes chaleurs" (35°C et plus).



- Musées gratuits -



À Lyon, où on attend encore plus de 30°C jusqu'à samedi, la mairie a annoncé la gratuité des musées municipaux, climatisés, en plus des horaires étendus pour les piscines et certains parcs.



Dans le reste de l'Europe, où des températures extrêmes sévissent du Portugal à la Grèce et jusqu'au Pays-Bas, c'est l'Allemagne qui connaîtra mercredi son pic de chaleur avec 38°C attendus à Berlin.



En France, "nous avons franchi le pic le plus intense, mais la prudence reste de mise et surtout pour les personnes fragiles", a mis en garde mercredi matin la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher.



Les consultations aux urgences ou auprès de SOS Médecins pour des symptômes directements associés aux fortes températures (hyperthermie, déshydratation) ont nettement augmenté, pour toutes les tranches d'âge, a indiqué mercredi l'agence française de santé publique.



Si l'impact sanitaire sera long à mesurer, une première estimation de la surmortalité sera connue deux semaines environ après la fin de la canicule, selon le gouvernement.



Deux personnes sont mortes "à la suite de malaises liés à la chaleur", a indiqué mercredi la ministre de la Transition écologique, avant que son entourage précise qu'il n'y avait à ce stade "aucune confirmation officielle".



Après un 27°C mesuré au plus bas dans la nuit de lundi à mardi à Paris, celle de mardi à mercredi a vu souffler un faible vent du nord, rendant le sommeil un peu moins pénible pour les habitants des bouilloires thermiques de la capitale.



Face à la succession de journées caniculaires, Petite Saison, pizzeria prisée d'Orléans a fermé le rideau depuis lundi: "c'est la première année qu'on doit fermer, mais près du four, c'était intenable", explique son gérant Joffrey Vacellier mercredi à l'AFP. "Pour la santé du personnel, on a pris cette décision difficile", témoigne-t-il.



- Deuxième juin le plus chaud -



La France vit mercredi le 14e jour d'affilée d'une vague de chaleur nationale, "remarquable par sa durée" et sa précocité, selon Météo-France, mais qui "devrait se terminer dans les premiers jours de juillet".



Le thermomètre est monté mardi à un niveau inédit pour un mois de juillet dans plusieurs villes : plus de 40°C à Avignon, Nîmes et Castelnaudary (Aude). Tous mois confondus, il n'avait jamais fait aussi chaud au coeur de la nuit à Visan (Gard) ou Pujaut (Vaucluse), avec plus de 26°C au minimum, ou même un inédit 20°C à Gap (Hautes-Alpes) à plus de 700 mètres d'altitude.



Cette vague de chaleur sur l'ensemble de la métropole est la 50e depuis 1947, dont 33 ont eu lieu au XXIe siècle, illustrant l'augmentation de la fréquence des fortes chaleurs à cause de la combustion des énergies fossiles dans le monde.



Juin 2025 est le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1900, derrière juin 2003 dont l'été caniculaire est resté dans les mémoires, avec 15.000 décès prématurés attribués aux chaleurs extrêmes.



Côté politique, le débat sur la climatisation est dans tous les esprits, dans un pays où un foyer sur quatre était équipé en 2020. Si le RN réclame un "grand plan pour la climatisation", la gauche et les macronistes n'en font qu'une solution d'appoint pour les plus fragiles et plaident pour le développement d'autres mesures comme la végétalisation ou l'isolation thermique.