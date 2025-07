Dernier hommage à Ozzy Osbourne mercredi dans sa ville de Birmingham

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 29/07/2025 - Le cortège funéraire d'Ozzy Osbourne, parrain du heavy metal et leader de Black Sabbath, traversera mercredi sa ville natale de Birmingham en Angleterre, avant une cérémonie d'inhumation privée en présence de ses proches.



"Ozzy était plus qu'une légende de la musique, il était un fils de Birmingham. Il était important pour la ville que nous lui rendions un hommage approprié, digne", a indiqué mardi le maire, Zafar Iqbal, dans un communiqué.



Surnommé le "Prince des Ténèbres", Ozzy Osbourne est décédé le 22 juillet à l'âge de 76 ans, un peu plus de quinze jours après avoir joué son ultime concert dans le stade de la ville.



Pionnier du heavy metal avec son groupe Black Sabbath, connu pour ses frasques - souvent sous l'effet de l'alcool et des drogues -, il était atteint de la maladie de Parkinson depuis 2009.



Le conseil municipal de Birmingham a indiqué que le cortège transportant la dépouille du chanteur commencerait à défiler dans la ville à partir de 13H00 (12H00 GMT) jusqu'au Black Sabbath Bridge. Une fanfare de musiciens locaux l'accompagnera.



A Birmingham, des milliers de fans ont laissé des messages, des fleurs et des bougies dans des lieux emblématiques de la ville pour rendre hommage au musicien ces derniers jours.



Black Sabbath, formé en 1968, a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde, et a connu un énorme succès dans les années 1970 et 1980.



Devenu star de la téléréalité avec son émission "The Osbournes" dans les années 2000, un des plus grands succès de MTV, Ozzy avait marqué les mémoires après avoir croqué la tête d'une chauve-souris vivante en plein concert.