Députée polynésienne de l’Essonne cherche masques aux motifs locaux

Dans un communiqué diffusé ce hier, la députée polynésienne de la 6circonscription de l’Essonne et vice-présidente de la délégation aux Outre-mer, Stéphanie Atger, a lancé un appel à la solidarité. En effet, elle explique que “les conditions sanitaires actuelles impliquent la participation solidaire de toutes les franges de notre société” et en appelle à “toutes les forces vives polynésiennes présentes dans l’Hexagone”.La députée de l’Essonne s’est engagée à “encourager la confection de masques en tissus” et souhaite s’appuyer sur “les initiatives citoyennes et associatives polynésiennes dans l’Hexagone”. Ainsi, les Polynésiens pourront confectionner des masques sur des tissus aux motifs polynésiens. Le communiqué précise que “les frais de tissu seront pris en charge par la députée”. L’objectif de cette entreprise est de distribuer des masques aux couleurs de la Polynésie à “ceux qui en ont le plus besoins”, comme les personnes âgées et les associations qui leur viennent en aide.Il est possible de contacter la députée de l’Essonne et son équipe via courriel aux adresses mails suivantes : [email protected] et aprè [email protected]