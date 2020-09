Depuis mai, pas d'excédent de mortalité constaté en France (Insee)

Paris, France | AFP | vendredi 04/09/2020 - Le nombre de décès constatés en France depuis le 1er mai est légèrement inférieur à celui de 2019, ce qui confirme qu'"on ne constate plus d'excédent de mortalité" dû au Covid-19, a indiqué vendredi l'Insee.



Entre le 1er mai et le 24 août, 178.598 décès ont ainsi été enregistrés sur le territoire, soit 1% de moins qu'en 2019 et le même niveau qu'en 2018, selon des chiffres encore provisoires, basés sur l'état civil et ne détaillant donc pas les causes des décès.



Fin juillet, l'Insee avait dressé un constat quasi similaire, avec des chiffres alors arrêtés au 20 juillet, soit six semaines plus tôt. La différence alors calculée entre 2019 et 2020 s'est cependant resserrée entre les deux dates, passant de -3% à -1%.



Si l'on considère uniquement la période estivale - du 1er juillet au 24 août - on ne constate pas non plus de surmortalité particulière, note l'Insee.



L'institut souligne cependant qu'il faudra attendre de connaître le bilan humain des épisodes de canicule de l'été 2020 pour pouvoir réellement comparer les chiffres avec ceux des étés 2018 et 2019 - marqués respectivement par environ 1.500 et 2.000 décès supplémentaires dus à la chaleur.



En Île-de-France, région très fortement touchée par l'épidémie au printemps, le nombre des décès constatés depuis le 1er mai est quasi stable par rapport à 2019.



Dans le Grand Est, autre région où le virus était très actif, les décès sur cette période sont inférieurs de 0,7% par rapport à ceux de 2019.



La baisse des décès depuis le 1er mai, par rapport à la même période de l'an dernier, ne s'observe qu'à l'hôpital ou en clinique (-4%), notent les auteurs de l'étude.



Les décès survenus en maison de retraite ou à domicile sont à l'inverse plus nombreux que l'an dernier, respectivement de +10% et +5%.



Si l'on inclut en revanche les mois de mars et avril dans ces statistiques - période où l'épidémie a été la plus virulente -, la mortalité reste élevée en France, avec 308.561 décès survenus entre le 1er mars et le 24 août, soit 9% de plus qu'en 2019 (+26.100 décès) et 7% de plus qu'en 2018 (+19.700 décès).



Au moins 30.706 personnes sont mortes en France du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 20.192 dans les hôpitaux et 10.514 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (c'est-à-dire principalement les maisons de retraite), selon les derniers chiffres communiqués par la Direction générale de la santé (DGS).