Depuis Raiatea, les ambitions de Tahiti Air Charter

Raiatea, le 22 octobre 2020 – Tahiti Air Charter, de la société Degage, s'est récemment positionnée sur l'appel d'offres gouvernemental daté du 4 août pour la desserte des Marquises vers Ua Pou et Ua Huka. Basée à Raiatea, la société créée en avril 2018 offre pour le moment ses services sur une ligne qui dessert Bora Bora et Maupiti. Ses débuts sont encourageants malgré la crise et la société vise d'autres dessertes.



La compagnie aérienne Tahiti Air charter, qui emploie 9 personnes, est basée à Raiatea. Elle a pris son envol pendant le confinement en février-mars dernier où, à la demande du territoire, elle a procédé à bon nombre de liaisons inter-îles, principalement pour des transports médicaux. Depuis, avec ses trois pilotes, à cause du ralentissement de la compagnie aérienne locale Air Tahiti, elle a ouvert une ligne régulière entre Raiatea et Maupiti avec 3 vols par semaine. Cette rotation a bien fonctionné pendant un moment, toutefois, avec la reprise plus appuyée d'Air Tahiti et le retour du navire Maupiti Express, la fréquentation a légèrement diminué mais reste toujours rentable. Pour le moment, la société dispose d'une seule unité, un Cessna 208 Caravan amphibie. Dans cette version, il peut amerrir ou atterrir, au choix, grâce à un mini train d'atterrissage qui se trouve dans les flotteurs. Pour les conditions actuelles d'utilisation, qui se font à terre, la compagnie a choisi d'enlever les deux gros flotteurs pour les remplacer par le train d'atterrissage classique. Bien plus pratique dans ce cas de figure pour accéder à bord, notamment pour les personnes âgées ou a mobilité réduite. Opération de changement qui a nécessité quand même une semaine d'intervention. De même si un client souhaite embarquer du fret, en moins d'une heure, le temps d'enlever les sièges, l'avion peut faire office de cargo à hauteur d'une tonne. Si la version d'amerrissage est toujours possible, elle a donc pour l'instant été mise de côté, car selon l'état de la mer, les opérations d'embarquement et de débarquements sont plus contraignantes. Si un quai est à disposition c'est possible, par contre si l'amarrage se fait sur une bouée en marge du littoral, il faut une embarcation. Un aspect certes plus périlleux, mais tellement plus "folklorique" et nostalgique d'une époque révolue.