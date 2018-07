Depuis 15 ans : moins de voyages en avion et de voitures neuves

"Depuis le premier janvier 2018, l’indice des prix à la consommation repose sur la base 100 de décembre 2017 qui intègre les modifications de comportements intervenues dans la consommation des ménages depuis la précédente enquête en 2001. Ces changements de consommation sont seulement mesurables dans le cadre des enquêtes budget des familles

Ces dernières doivent donc être réalisées régulièrement pour limiter les divergences entre le poids accordé à telle et telle variété dans l’indice des prix à la consommation et son évolution réelle dans la consommation des ménages. Entre deux enquêtes, le calcul de l’indice repose sur l’usage d’outils statistiques qui limitent ces écarts. Cependant, ces outils se révèlent plus ou moins pertinents selon les postes de dépense et les motifs qui amènent à modifier leur poids dans le budget global des familles. La mesure de ces écarts montre ici qu’une actualisation plus précoce des pondérations aurait conduit à une inflation réelle plus marquée que celle mesurée par l’indice général des prix à la consommation."

"Plus l’intervalle de temps est conséquent entre deux enquêtes budget des familles, plus la distorsion avec la réalité est importante. En quatorze ans, la consommation des ménages a sensiblement évolué et s’est adaptée non seulement aux variations de prix mais également aux apparitions de nouveaux biens et services

"Les enquêtes budget des familles à l’échelle de la Polynésie française sont très coûteuses. Toutefois, pour actualiser la matrice des pondérations de l’indice des prix, les enquêtes de consommation quinquennales, plus légères et limitées au seul champ de l’indice des prix, sont recommandées pour satisfaire l’objectif de qualité de l’indice des prix."