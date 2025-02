Dépotoir de Vaira'i : Mama Natura saisit la justice

Tahiti, le 3 février 2025 - Exaspérée par la prolifération des dépôts sauvages à côté du parc Vaira'i, l'association Mama Natura a décidé de porter plainte contre X. Une démarche ayant pour objectif de “faire réagir les autorités”.



Depuis le début de l'année, l'association de protection de l'environnement Mama Natura, connue pour ses opérations de ramassage d'ordures, a collecté lors de quatre actions 1,78 tonne de déchets et 2 030 bouteilles en plastique. Un bilan accablant que l'association entend transformer en levier pour interpeller les autorités. “Nous voulons frapper fort pour faire réagir les pouvoirs publics”, confie Adeline Yvon, présidente de Mama Natura, à Tahiti Infos.



Exaspérée par l'état alarmant du dépotoir sauvage situé à deux pas de l'enceinte du parc Vaira'i de Punaauia, l'association a décidé de porter plainte contre X. “J'ai déposé plainte auprès du procureur le 10 janvier dernier”, précise Adeline Yvon. La situation est d'autant plus révoltante que le site avait fait l'objet d'une vaste opération de dépollution, par l'association, en avril 2024, lors de laquelle plus de six tonnes de déchets et d'encombrants avaient été évacués. Pourtant, quelques mois plus tard, le fléau a repris de plus belle.



Ras le bol



“Il n'y a pas que des riverains ; des particuliers et même des entreprises viennent déverser leurs détritus”, déplore la présidente. Le spectacle est désolant : carcasses de scooters, batteries usagées, et même une roue de Fenwick ont été retrouvées abandonnées sur le site. Cette accumulation anarchique de déchets n’épargne ni les sols ni la rivière voisine, où des débris flottants témoignent de la contamination croissante du site.

Pour Mama Natura, la coupe est pleine : “La situation est devenue intolérable. Cela fait plus de dix ans que ça dure et personne ne réagit”, s’indigne Adeline Yvon. L'association affirme avoir alerté les autorités à plusieurs reprises depuis la dernière opération de nettoyage, mais les réponses obtenues se sont révélées décevantes et insuffisantes pour enrayer le phénomène.



Face à cette inertie, une timide mesure a été mise en place : des vigiles tentent désormais de contrôler les véhicules accédant au parc Vaira'i, pour vérifier que les visiteurs ne viennent pas jeter leurs ordures. Une initiative jugée peu efficace par Mama Natura. Pendant ce temps, le dépotoir continue de s'étendre.