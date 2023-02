Dépôt d'un préavis de grève chez les chauffeurs de bus

Tahiti, le 22 février 2023 - Un préavis de grève a été déposé dans les cinq sociétés de transports. Si aucun accord n'est trouvé la grève sera effective le lundi 27 février, jour de la rentrée des classes.



Les syndicats Aro no Porinetia, la CSIP et la fédération des transports en commun en Polynésie ont déposé un préavis de grève ce mardi dans les quatre sociétés de transport de Tahiti : Réseau de transport urbain (RTU), Nouveaux transporteurs de la Côté Est (NTCE), Transport collectif côte Ouest et Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT).



Les chauffeurs de bus demandent la mise en place d'une convention collective, et d'une grille salariale, la mise en place de formation pour les mécaniciens les chauffeurs et les ouvriers ou encore une prime de sécurité, une prime maladie ainsi qu’une prime de caisse et une prime panier de 650 Fcfp et une prime maladie. Les syndicats de trois des quatre entreprises demandent également la mise en place du 13e mois et le paiement des heures supplémentaires après les trente-neuf heures hebdomadaires.



Pour rappel, c'est suite à l'absence des patrons lors de la réunion initiée par l'inspection du travail le 30 janvier dernier que les chauffeurs de bus ont annoncé à Tahiti Infos que si aucune avancée n’avait lieu avec ces derniers concernant la mise en place d'une convention collective, un préavis de grève serait déposé. La menace a été mise à exécution. Si aucun accord n'est trouvé entre les différentes parties, ils annoncent aujourd’hui que la grève devrait prendra effet le 27 lundi février à zéro heure, jour de rentrée des classes.