Dépollution de Hao, RSPF, essais nucléaires : les réponses d’Annick Girardin

PAPEETE, le 1er mars 2019. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, est arrivée cette nuit au fenua. Elle participe aujourd’hui au 17e Forum des Pays et Territoires de l’outre-mer et de l’Union européenne. « L’Europe est le premier partenaire de la région en matière d’aide au développement », rappelle la ministre des Outre-mer qui revient dans une interview sur la dépollution de Hao, la rétrocession des trois aérodromes de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea au Pays…





Vous allez participer aujourd’hui au Forum des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne (PTOM-UE). Comment l’Union européenne peut-elle aujourd’hui aider la Polynésie française à faire face aux défis environnementaux et économiques qu’elle doit surmonter ? La Polynésie sait-elle suffisamment solliciter l’appui de l’Union européenne ?

L’Union européenne est un partenaire essentiel des PTOM. Alors qu’une nouvelle décision d’association UE-PTOM entrera en vigueur au 1er janvier 2021, il est important que les collectivités françaises concernées se montrent actives pour défendre leurs intérêts et proposer une vision de ce que pourrait être, demain, la place des PTOM dans les politiques européennes.

La tenue de ce Forum à Papeete est donc un moment clé. La présence du commissaire européen pour la coopération internationale et le développement démontre que l’Union est attentive à ces questions.

Plus largement, je tiens à saluer ce que je perçois comme une prise de conscience, par nos partenaires communautaires, des enjeux régionaux. A cet égard, le fait que l’Union européenne souhaite créer un Partenariat UE-Pacifique ouvre des perspectives aux trois collectivités françaises de la région.



Pour l’Europe, sa présence dans le Pacifique à travers la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie est un enjeu important pour garder une place importante face à la Chine et aux Etats-Unis. L’Europe ne devrait-elle pas accompagner davantage la Polynésie française pour assurer sa puissance ?

La France souhaite bien sûr que l’Union européenne accompagne le plus possible les PTOM français. Il ne s’agit pas d’une question de puissance, mais de soutien à des territoires faisant face à des contraintes structurelles fortes. Certains sont isolés géographiquement, d’autres sont de petits territoires en superficie et en population, d’autres des archipels très étendus, etc.

Mais on oublie souvent de le dire : l’Europe est le premier partenaire de la région en matière d’aide au développement. Elle manque parfois de visibilité alors qu’elle est très active et accompagne de nombreux projets. Il faut donc la faire connaître et valoriser son action. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna peuvent être des relais.

Enfin, la puissance de l’Europe, puisque ce sont les termes que vous employez, je la mesure d’abord aux valeurs qu’elle porte et dans lesquelles tous les citoyens de l’Union se reconnaissent : droits de l’Homme, liberté de circulation, protection de l’environnement, préservation de la paix. Si l’Europe doit jouer un rôle dans la région, c’est d’être aux côtés de la France pour défendre ces valeurs.