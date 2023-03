Dépistage du RAA pour les 6e du collège de Hao

Hao le 21 mars 2023 - Le médecin responsable du centre de lutte contre le Rhumatisme articulaire aigu a organisé une mission de dépistage scolaire auprès des élèves du collège de Hao du 15 au 17 mars derniers. Cette opération de dépistage s’est tenue dans le cadre d’une campagne généralisée principalement auprès des élèves des 6e de Polynésie française avec l’objectif d’identifier les enfants asymptomatiques et de les orienter à temps vers une prise en charge adaptée.



Le médecin responsable du centre de lutte contre le Rhumatisme articulaire aigu (RAA), Jean-Marc Ségalin, a effectué une campagne de dépistage scolaire auprès des élèves de 6e du collège de Hao, du 15 au 17 mars derniers. Cette campagne s’est déroulée pendant la période scolaire afin de pouvoir dépister un maximum d’élèves, alors que cet établissement des Tuamotu accueille des enfants originaires de 17 atolls voisins de Hao. Le docteur Ségalin a donc pris ses quartiers à l’infirmerie de l’établissement scolaire. Muni d’un appareil d’échographie adapté au dépistage et avec l’aide de Véronique Buttin, infirmière scolaire, il a observé le fonctionnement cardiaque de tous les élèves de 6e, à la recherche d'éventuels symptômes caractéristiques du RAA.

En parallèle le médecin responsable du centre de lutte contre cette maladie a effectué une visite au centre médical pour faire le point avec ses collègues sur le dépistage et le suivi des patients déjà diagnostiqués comme porteurs de cette maladie à Hao.



Prise en charge adaptée



Au terme de cette session de dépistage, un certain nombre d’enfants dépistés porteurs du RAA doivent être reçus par le médecin du centre médical avec leurs parents ou leurs représentants légaux pour mettre en place la prise en charge médicale la plus adaptée. Certains vont recevoir un traitement, d’autres seront surveillés annuellement par échographie. “Lorsque l’on détecte une anomalie grâce à l’échoscopie, qui est une procédure d’échographie courte et ciblée sur les valves cardiaques, les enfants sont adressés à un cardiologue”, explique le docteur Ségalin. “Pour les îles, les échographies sont enregistrées et sont ensuite montrées à un cardiologue référent pour la suite de la conduite à tenir.”



Sur l’ensemble de la Polynésie française en 2021, 249 cas de RAA ont été diagnostiqués. La même année on comptait sur le territoire 3 804 personnes atteintes de cette maladie et inscrites en longue maladie à ce titre. Le rhumatisme articulaire aigu est une maladie inflammatoire due à un microbe, le streptocoque du groupe A (SGA). Il survient deux à trois semaines après l’apparition d’une infection de la gorge (angine ou pharyngite) ou d’une infection cutanée. L’apparition de ce pathogène est toujours la conséquence d’une infection mal soignée. Le RAA est une maladie fréquente en Polynésie française. Il concerne principalement les enfants âgés de 4 à 15 ans et les jeunes adultes. Dans ses formes les plus graves, le RAA peut entrainer une maladie des valves cardiaques et un risque vital.



Le RAA peut également toucher le système nerveux central et provoquer chez le malade des mouvements involontaires anormaux (chorée). Seule l’atteinte cardiaque entraîne des séquelles définitives. Elle représente au demeurant plus de 2/3 des enfants atteints de RAA. Le traitement repose sur des antibiotiques administrés par injection intramusculaire. Un traitement long mais qui permet de façon efficace de stabiliser voire de de faire régresser les lésions dans certains cas. En cas d’atteinte cardiaque importante le patient devra prendre en plus des médicaments pour aider le cœur à fonctionner. Enfin, rarement, une intervention chirurgicale sera indispensable pour réparer le cœur.



Priorité de santé publique



La lutte contre le RAA est une priorité de santé publique en Polynésie française. Le programme de lutte a été actualisé en 2019. Il a permis la création du centre du RAA, qui dépend de la Direction de la santé et qui est implanté à Hamuta (Pirae) au sein du centre de la mère et de l’enfant. Le dépistage scolaire représente une des activités majeures de l’équipe médicale qui travaille en étroite collaboration avec la direction de la santé, la Direction générale des enseignements et de l’éducation (DGEE) et les chefs d’établissement des collèges du fenua.



Il faut rappeler que pour éviter le RAA, les mesures d’hygiène de base sont indispensables : hygiène corporelle et nettoyage des plaies, hygiène à l’intérieur des maisons (nettoyage des surfaces, aération). Une vigilance particulièrement doit être observée lorsqu’il y a déjà eu des cas dans la famille. Le RAA se manifeste généralement par des douleurs prolongées et invalidantes des articulations.