

Départ confirmé pour Crolas, le Tavini perd encore une ministre

Tahiti, le 13 novembre 2026 – Cette fois, c'est officiel. Vannina Crolas quitte le gouvernement de Moetai Brotherson. L'arrêté publié ce vendredi au Journal officiel acte son remplacement par sa directrice de cabinet, Christelle Lecomte épouse Sandford, dès samedi. Ce nouveau remaniement réduit encore la présence du Tavini dans l'exécutif, alors que la ministre n'avait jamais caché sa fidélité au parti d'Oscar Temaru. Elle laisse aussi à sa successeure plusieurs réformes sensibles, sur fond de tensions sociales.





Il aura fallu près de trois semaines pour officialiser son départ. L'arrêté du 13 novembre, signé par Moetai Brotherson, met fin aux fonctions de Vannina Crolas à compter du samedi 14 novembre à 0 heure. Christelle Lecomte épouse Sandford, jusqu'ici directrice de son cabinet, récupère le ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Travail. Un changement de visage, sans redistribution des portefeuilles.



La nouvelle ministre connaît déjà les dossiers. Entre la réforme de la fonction publique, le projet Peperu de refonte des grilles salariales et les revendications des personnels de santé, elle hérite d'un ministère particulièrement exposé. Vannina Crolas était notamment en première ligne lors du conflit qui a secoué le CHPF et la Direction de la santé en octobre. Si la grève des praticiens hospitaliers a été suspendue, leurs revendications restent entières, et les soignants attendent désormais de voir comment les engagements du gouvernement se traduiront dans le budget 2027, transmis ce vendredi à l'assemblée.



Ce nouveau remaniement depuis l'arrivée de Moetai Brotherson au pouvoir en mai 2023 dépasse toutefois le simple remplacement d'une ministre par sa collaboratrice.



Une fidélité devenue encombrante



Ancienne secrétaire générale du Tavini Huiraatira et ex-directrice générale des services de Faa'a, Vannina Crolas faisait partie du gouvernement depuis le début de la mandature. Surtout, elle était restée fidèle au parti d'Oscar Temaru après la scission du bloc indépendantiste et la création d'A fano ti'a, soutenu par Moetai Brotherson.



Une position de plus en plus délicate à tenir. Le 11 octobre encore, lors de la commémoration de Pouvana'a a Oopa, elle revendiquait son appartenance au Tavini tout en affirmant rester au gouvernement. Elle plaidait également pour une réconciliation entre les deux camps indépendantistes, dont les divergences se sont depuis traduites par plusieurs revers budgétaires pour l'exécutif à Tarahoi. Son départ laisse Minarii Galenon comme seule membre du gouvernement encore apparentée au Tavini. Un symbole supplémentaire de la rupture entre Moetai Brotherson et le parti qui l'avait porté au pouvoir en 2023.



Il illustre aussi le renouvellement de l'équipe gouvernementale. En trois ans et demi, Éliane Tevahitua, Tevaiti Pomare, Nahema Temarii, Ronny Teriipaia, Cédric Mercadal et Kainuu Temauri ont quitté leurs fonctions. Certains ont été poussés vers la sortie, d'autres sont officiellement partis pour des raisons personnelles. Avec Vannina Crolas, c'est une septième figure de l'équipe gouvernementale qui disparaît.



Un départ qui intervient à un moment délicat pour Moetai Brotherson. Avec son projet de budget 2027 tout juste transmis à l'assemblée, le président du Pays va devoir une nouvelle fois composer avec des élus qui ont déjà sérieusement bousculé ses choix budgétaires. Et cette fois encore, rien ne garantit que sa copie ressortira sans ratures de Tarahoi.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 13 Novembre 2026 à 19:17 | Lu 433 fois



