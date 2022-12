Delta Airlines s’implante provisoirement à Tahiti

Tahiti, le 17 décembre 2022 - Le vol inaugural de Delta Airlines vers la Polynésie est arrivé samedi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. La compagnie américaine va lancer un test sur les trois prochains mois avec trois vols par semaine. Si les résultats sont au rendez-vous, elle envisage même de s’implanter définitivement.







Une nouvelle compagnie aérienne s’installe provisoirement à Tahiti. Samedi, le vol inaugural de Delta Airlines entre Los Angeles et Papeete a été effectué. L’avion est arrivé à 18 heures sur la piste de l’aéroport de Faa’a avec les représentants de la compagnie américaine. Ils ont été accueillis en grande pompe, avec des danses et chants traditionnels pour leur souhaiter la bienvenue sur le fenua. L'appareil a quant à lui redécollé vers 20h10, chargé cette fois-ci de passagers qui embarquaient à destination de Los Angeles. Ce vol est le premier d’un test de trois mois. Si les ventes suivent, Delta pourrait même s’implanter définitivement en Polynésie.







Un test pour s’implanter… ou pas







“Je suis plus que ravi que les autorisations aient été accordées pour créer cette connexion entre les États-Unis et la Polynésie”, a déclaré John Fechushak, vice-président des opérations aéroportuaires de Delta à Los Angeles, lors de la conférence de presse initiée juste avant le décollage de l’avion. Ainsi, jusqu’à mars prochain, trois nouveaux vols hebdomadaires, à destination de Los Angeles, seront planifiés. “C’est un test, dans une période qui est habituellement creuse pour cette destination”, explique le représentant américain. “On va regarder comment va se comporter le marché et si on tout va bien et que les ventes suivent, on devrait certainement poursuivre nos vols sur ce trajet.” Le barème à atteindre pour poursuivre les opérations est de l’ordre de “8 000 passagers sur l’ensemble de la période”. Un quota qui, selon les dires de John Fechushak, sera rapidement atteint, au vu du nombre de réservations déjà effectuées.







Cette arrivée de Delta sur le marché aérien polynésien est une très bonne nouvelle pour les voyageurs puisqu’il y aura désormais trois nouveaux vols vers Los Angeles supplémentaires par semaine. De plus, avec les liaisons qu’offre la compagnie depuis la Cité des anges, ce ne sont pas moins de 20 villes des États-Unis et plus de 52 destinations à l’international qui seront en connexion avec la Polynésie. De quoi ramener de nombreux touristes au fenua et faire vivre l’économie du tourisme locale.







Une offre complémentaire à celle d’Air France







“Air France, KLM et Delta appartiennent à la même entreprise et nous travaillons depuis des années communément pour parfaire nos offres de vols partout dans le monde”, explique Jean-Luc Mévellec, le responsable d’Air France en Polynésie. “Tahiti, Bora Bora… Ce sont des destinations connues partout. Avec cette entente, on multiplie les offres de vols mais également la possibilité de faire découvrir la Polynésie à de nombreuses personnes.”







Ensuite, les offres de Delta sont annoncées être “complémentaires” à celles proposées par Air France. Les vols seront prévus le mardi et le jeudi, des jours où aucun vol de la compagnie française n’est programmé. Un autre vol sera également effectué le samedi. De plus, les avions décolleront le soir tandis que ceux d’Air France partent, eux, en début de journée.







Une nouvelle proposition validée par Carine, qui rentre en metropole avec sa famille après des vacances, et pour qui ces vols sont “un énième moyen de se déplacer”. “Le vol d'Air France partait à 7 heures ce matin. Avec cet horaire, on a pu profiter d’un après-midi de plus sur l’île.”







Mais l’arrivée de Delta pourrait chambouler l’équilibre du marché aérien polynésien en augmentant la concurrence. Une idée que réfute René Temeharo, ministre des Grands travaux et des Transports terrestres, aussi présent pour l’occasion, et pour qui l’arrivée de Delta ne devrait pas “porter préjudice à Air Tahiti Nui puisque la clientèle sera différente”. La gamme tarifaire des vols de Delta Airlines sera, elle, basée sur celle d’Air France. À noter également que le représentant américain a démenti les rumeurs sur l'ouverture de potentiels vols directs vers l'Amérique du Sud.