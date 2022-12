Défilé de motards pères Noël devant le service de pédiatrie du CHPF

Tahiti, le 18 décembre 2022 – Une soixantaine de motards déguisés en pères Noël ont défilé, dimanche matin, devant le service de pédiatrie du centre hospitalier de Taaone. Initié par l'association Tahiti Biker, l’objectif de l'événement était de récolter des dons pour l’association de l’hôpital Pererau here o te tama.



Non vous n'avez pas rêvé, c’étaient bien des pères Noël à moto ! Ce dimanche, aux alentours de 10 heures, 58 motards ont défilé sur la côte est, déguisés aux couleurs de Santa. Partis de la pointe Vénus, ils sont arrivés devant le service de pédiatrie du centre hospitalier de Taaone, à Pirae. Les enfants du CHPF étaient installés à l’entrée du service. Collés sur un sapin, leurs prénoms étaient affichés sur des écriteaux en forme de père Noël. Les bikers ont tous fait un don à l’association de l’hôpital Pererau here o te tama. Les bruits des cylindrées ont envahi le parking de l’hôpital, laissant apparaître le sourire d’une dizaine d’enfants. Les motards ont fini leur ride à Punaauia en début d’après-midi.



L’événement solidaire a été mis en place il y a an, après que l’association de motards a contacté le CHPF. En 2021, un peu plus de 200 000 Fcfp ont été récoltés par Pererau here o te tama lors du “ride” solidaire de Noël.

Un événement national Le “ride des pères Noël” est un événement national, repris par l’association Tahiti biker. “L’objectif principal, c’est de faire des dons d’argent pour l’hôpital. Les enfants sont à l’hôpital toute la journée. Quand ils ne sont pas en soin, il ne se passe pas beaucoup de choses. On essaie de les occuper un peu en faisant un bon geste en cette fin d’année, à l’approche de Noël”, soutient Landry Denis, président de Tahiti Biker. L’année dernière, 78 motards se sont prêtés au jeu, cette année, ils sont 58. “C’est sûrement l’effet Coupe du monde qui est venu shooter notre événement”, s’amuse Landry.



“Pour les familles et pour les enfants, l’hospitalisation, ce n'est pas une période simple. Si on peut leur apporter des petits moments de bonheur juste avant Noël et leur faire oublier leur quotidien, c’est parfait ”, continue-t-il.

“Gâtés toute l’année” “Ça fait deux semaines qu’on est à l’hôpital, ma petite est trop contente de voir les motos. Au début, elle avait un peu peur du bruit des motos, mais c’est vite passé et son sourire est apparu ”, confie une mère de famille. “Ils sont gâtés toute l’année, ça nous permet de les sortir un peu de l’hôpital. De voir leur visage s’émerveiller, c’est magnifique”, se réjouit Solange, bénévole depuis deux ans pour l’association.



L’association Pererau here o te tama s’implique dans la vie des enfants hospitalisés en leur proposant des ateliers, sorties et animations. “On va gérer tout ce qui est l’environnement de l’enfant à l’hôpital. Dès qu’il y a des fêtes, on va organiser un événement pour nos enfants. Les bikers, et certaines entreprises polynésiennes comme EDT, nous aident financièrement. L’année dernière, on a récolté un total de 600 000 Fcfp. On espère qu’ils vont revenir l’année prochaine”, rigole Solange.

Rédigé par Guillaume Marchal le Lundi 19 Décembre 2022