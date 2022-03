"Décroissance générale de l'épidémie" de Covid au fenua

Tahiti, le 17 mars 2022 – Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, la Plateforme Covid-19 rapporte que, pour la quatrième semaine consécutive, le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid en Polynésie est en diminution. Si la décroissance de l'épidémie se poursuit aux îles du Vent et dans les autres archipels, elle demeure cependant encore très élevée aux Marquises.



Avec un taux d'incidence de 437 cas pour 100 000 habitants, contre 738 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, la diminution du nombre de cas confirmés en Polynésie se poursuit pour la quatrième semaine consécutive avec une décroissance de 45%. Tel que le rapporte la Plateforme Covid-19 du Pays dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, cette "décroissance générale" se traduit par un taux d'incidence qui "chute" aux îles du Vent -267 cas pour 100 000 habitants- et qui "commence à décroître" dans les autres archipels. Le nombre de cas confirmés augmente cependant aux Marquises où le taux d'incidence culmine à 1 681 cas pour 100 000 habitants. Alors que deux décès sont à déplorer la semaine dernière, cinq personnes sont encore hospitalisées mais aucune en réanimation. Avec un taux de cas positifs de 58,2%, les personnes de moins de 40 ans sont les plus touchées par le virus.



Cette décroissance générale se traduit également par le nombre d'arrêts de travail de sept jours ou moins qui chute considérablement ces trois dernières semaines pour revenir à son niveau d'avant-vague Omicron. Du côté des établissements scolaires, le taux d'absentéisme augmente uniquement aux Marquises et aux Australes où "l'épidémie est encore très active". Si cette décroissance qui perdure signe la sortie progressive de l'épidémie, le bulletin rappelle cependant que les chiffres de l'incidence dans les îles sont "probablement sous-estimés du fait des difficultés des remontées des données", en particulier "depuis les Tuamotu-Gambier où 16 atolls sont actuellement touchés par l'épidémie".