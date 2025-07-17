

Découvrez les artistes des Francofolies de Tahiti

Tahiti, le 13 août 2025 - Les Francofolies de Tahiti reviennent cette année encore à la mairie de Pirae le 20 septembre prochain organisé par LA Production Tahiti. Petit tour d’horizon des artistes qui y seront présents.

Zaho de Sagazan : La chanteuse aux multiples prix



La révélation française Zaho de Sagazan sera présente sur scène. En moins de deux ans, elle a cassé les charts français avec un album en mars 2023, “La Symphonie des éclairs”. Nommée l’année dernière dans cinq catégories de la 39e cérémonie des Victoires de la musique, elle en a remporté quatre, avec notamment le prix de la chanson originale et le prix de l'album de l’année. Il y a deux mois encore, elle a remporté la Victoire de l'artiste féminine à la 40e cérémonie des Victoires de la musique.

Découverte par ses vidéos sur Instagram dès 2015, elle se taille un nom en quelques années de petites scènes avant de participer au Printemps de Bourges, aux Nuits de Fourvière, ou encore à ses premières Franco dès 2021.

Deux ans plus tard, son premier album, “La Symphonie des éclairs”, explose les compteurs et est certifié disque d'or en fin d’année puis disque de platine en 2024.

Récemment, l’artiste avait interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, sur Instagram en lui demandant de ne plus utiliser son célèbre éponhyme pour communiquer sur ses réseaux sociaux s'il n'agissait pas pour les vies palestiniennes à Gaza : “Ne décorez pas votre communication avec mes chansons si, par ailleurs, vous laissez faire un massacre”, a écrit la chanteuse, qui a gagné en début d'année une Victoire de la musique. “Je refuse que la douleur soit recouverte par le silence”, lui a répondu le chef de l'État, affirmant que “la France ne fournit aucune aide militaire, ni directe ni indirecte, aux opérations menées par l'armée israélienne à Gaza”.



Deluxe : La musique et la fête avant tout



Le groupe Deluxe profitera de ces Francofolies pour revenir à Tahiti après un passage très remarqué en 2023 à l’InterContinental à Faa’a. Il présentera au public son tout nouvel album, “Ça fait plaisir”.

Deluxe est un groupe français d'electropop, originaire d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Leur style musical possède des accents hip-hop, soul, funk, jazz et de groove.

Formé en 2007, le groupe a débuté sa carrière dans les petits bars d’Aix-en-Provence avant de percer en 2009 en remportent le concours Class'EuRock. S’en suivent plusieurs albums comme “Polishing” et le “Deluxe Family Show”, qui les font connaître à l’international. Viendront par la suite “Stachelight” et “En confinement”.

Les six membres de Deluxe seront en live pour un nouveau show explosif avec la ferme intention de faire danser la foule avec leur mélange de funk, hip-hop, soul, pop et électro.

Deluxe, c’est bien plus qu’un concert : c’est une performance musicale, visuelle et moustachue.



Tiken Jah Fakoly : La voix sage du reggae francophone



Le chanteur de reggae ivoirien aux multiples disques d’or et aux multiples couronnements sera au Fenua le 20 septembre prochain pour y partager sa vision de la musique, sa vision de la politique aussi, lui qui s’est battu contre toute forme de ségrégation en Afrique, pour l’éducation des enfants dans les pays francophones africains, et qui joue une musique pour “éveiller les consciences”, comme ses maîtres avant lui, U Roy, Max Romeo, Lee Perry et bien sûr Bob Marley.

Avec 12 albums à son actif, dont les deux derniers, Braquage et un album acoustique, Tiken Jah Fakoly pousse un reggae puissant et mélancolique qui franchit les frontières pour diffuser ses messages de liberté.

Celui qui décrit le reggae comme « une musique de combat » sera la tête d’affiche de cette journée de festival.



Teiho : Le Paumotu des Franco



Teiho Tetoofa, originaire des Tuamotu, est musicien depuis l'âge de 7 ans. Auteur compositeur de ses musiques, il explique être inspiré des textes anciens et continue à écrire en paumotu pour transmettre son identité.

Auteur de la chanson “Marae Turaina”, un 'ōrero qui a été transformé en chanson, il a aussi composé “E Ruaragi”, chanson qui raconte l’histoire de la déesse-mère, créatrice du monde chez les Paumotu.

Avec Tamariki Paumotu, il explique avoir “composé une chanson pour l’enfant des Tuamotu”. “C’est un message pour ne pas oublier l’essentiel. Rappeler que notre héritage est précieux : notre terre, notre langue, nos traditions, l’enseignement des anciens.”

Joueur de kamaka, il amènera sa poésie sur scène lors de cette deuxième édition des Francofolies de Tahiti.



Petit Biscuit : Une discographie à croquer



Petit Biscuit s’est fait connaître il y a quelques années de cela avec son hit “Sunset Lover”. Un titre qu’il avait composé dans sa chambre alors qu’il avait tout juste 16 ans. Petit Biscuit devenu grand, il tourne dans le monde entier désormais avec ses platines et son DJ set précis. Certains au Fenua l’auront peut-être aussi découvert lors de son feat avec Bigflo et Oli sur la chanson “Demain”.

Sa carrière, commencée seul dans sa chambre a rapidement décollé avec “Sunset Lover” qui a atteint plus de 62 millions de vues et plus de 400 millions d'écoutes en streaming.

À 17 ans, il préparait déjà sa première tournée des Zénith en France et jouait déjà l’année suivante dans les plus grands festivals mondiaux (Coachella mais aussi États-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Mexique et Canada.

Petit Biscuit produit des musiques électroniques au son épuré. Il décrit sa musique comme “un appel au voyage, à des choses profondes de l’humain, naturelles, sensuelles”.

Petit Biscuit vient de sortir un nouvel EP “Movement I”, un projet de sept titres qui prend la suite de son dernier album, “Discipline”.



Franck et Damien : Le duo folk



Franck et Damien, c’est le coup de cœur assumé par LA Production Tahiti, organisateur de l’événement. Le duo bordelais, aux influences californiennes et au son qui rappelle un peu celui d’un Eagle-Eye Cherry ou Jack Johnson, sera à découvrir.

Ils ont partagé la scène avec des têtes d’affiches comme Ben Harper, Donovan Frankenriter, Stick Figure ou encore Ayo … et se sont produits dans des festivals emblématiques comme Garorock et Cognac Blues Passion

Ce Duo folk rock bordelais offre une musique envoutante et entrainante, alliant la voix suave et chaleureuse de Franck, mariée à la guitare slide de Damien. Le tout rythmé au son de percussions chaudes et dynamiques. C’est incontestablement un voyage aux sonorités outre-Atlantique que le duo vous offre lors de leurs concerts. Le public ne s’y trompe pas, et revient régulièrement écouter le groupe en live.

Franck & Damien, c’est avant tout une expérience live et dès les premières notes, les premières intonations, le voyage commence. Allant de reprises d’artistes tels que Ben Harper, John Mayer, The Rolling Stones, Dire Straits, George Ezra, et même Corona, et diluant également des compositions originales, le groupe vous emmène avec eux le temps d’un concert.





Eto : Le chant de la terre



On ne présente plus Eto. Compositeur, auteur et interprète, Eto est un artiste dont la renommée n’est plus à faire. Il s’est fait connaître en Polynésie et en France en 2017 grâce au concert To’are à la Maison de la culture et à sa participation à l’émission La Nouvelle star.

Le chanteur au chapeau commence à jouir d’une renommée internationale et traîne ses balades en tahitien et ses reprises avec un éternel sourire aux lèvres.

Il a commencé la guitare à 16 ans, a remporté le premier festival Guitare et a fait la première partie de Vianney (septembre 2017) et de Christophe Mae (octobre 2017).



