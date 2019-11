Découvrez les 30 candidates à la succession de Vaimalama Chaves

Papeete, le 2 novembre 2019- Voici les 30 candidates qui participeront au concours de Miss France 2020. Parmi elles, l'une succédera à Vaimalama Chaves. Les 30 miss régionales sont attendues du 17 au 26 novembre en Polynésie pour le voyage de préparation à la grande soirée de l'élection, qui se déroulera le 14 décembre prochain au Dôme de Marseille.





Les castings des 30 miss régionales viennent tout juste de se terminer et les noms et les visages des candidates de l'élection de Miss France sont désormais tous connus. L'une d'entre elles succédera à Miss France 2019, la belle tahitienne, Vaimalama Chaves.

Mais avant la grande soirée d'élection, qui aura lieu le samedi 14 décembre prochain au Dôme de Marseille, les candidates vont participer d'ici quelques jours au traditionnel voyage de préparation du concours de beauté.

Accompagnées par l'ambassadrice de la Polynésie française, Vaimalama Chaves, les prétendantes à la couronne vont s'envoler pour une dizaine de jours au fenua, destination les îles de La Société.

Un programme chargé attend les candidates, âgées de 18 à 24 ans et mesurant au minimum 1,70 m.

Découverte de la culture polynésienne à travers le ‘ori Tahiti, rencontre avec des personnes qui œuvrent à la préservation des ressources naturelles, nettoyage des plages, culture du corail, séances de yoga, cours de bonnes manières, dîner caritatif en faveur de l'association des Marraines de Tahiti, sans oublier les balades en catamaran sur les lagons translucides entre deux séances photos et de préparation des clips de la soirée de l'élection... Les miss vont avoir des journées et des soirées bien remplies.







