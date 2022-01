Découvre le monde incroyable des insectes

TAHITI, le 26 janvier 2022 - L’association Proscience vous donne rendez-vous une fois par mois pour découvrir des sujets scientifiques. Cette semaine, alors qu’un Guide sur les coccinelles de Tahiti vient de paraître, démarrons avec les insectes. Voyons dans un premier temps qui ils sont.



On connait plus de 830 000 espèces d’insectes dans le monde et certains spécialistes estiment même qu'il doit en exister plusieurs millions ! Ils représentent les trois quarts des espèces animales actuellement présentes sur Terre. On parle, pour désigner l’ensemble des insectes dans un milieu, d’entomofaune.



Ils sont apparus il y a 440 millions d’années. Ils sont les plus anciens animaux à s’être adaptés à la vie terrestre. Ils ont traversé toutes les époques géologiques grâce à trois évolutions majeures : le vol, la métamorphose et la pollinisation.



Ils jouent de très nombreux rôles : prédation, pollinisation, producteurs de ressources pour l’homme (la soie, le miel…). Ils servent de nourriture dans différents endroits de la planète. Mais ils peuvent aussi faire des ravages sur des cultures ou bien transmettre des agents pathogènes. Ils vivent donc en interaction directe avec l’homme.



Les insectes correspondent à une classe d’animaux invertébrés. Il est assez facile de reconnaitre les insectes adultes. Leur corps est divisé en trois parties (d’où leur nom qui vient du latin “insectus” qui veut dire "coupé, en plusieurs parties"). Il y a : la tête avec les yeux et les antennes, le thorax qui porte six pattes et les ailes (deux ou quatre) avec l’abdomen.



Records



Parmi les insectes, il y a des champions. Le scarabée cornu par exemple (Onthophagus taurus) serait le plus fort. Il est capable de soulever 1 141 fois son propre poids, comme si un homme de 70 kg soulevait 80 tonnes. Bien sûr, comme de nombreux insectes n’ont pas encore été identifiés, ce record pourrait être détrôné d’un jour à l’autre.



Le record de longueur est attribué à un phasme femelle de l’espèce Phobaetcus chani. Son corps mesure 35,7 cm, et 56,7 cm si l’on tient compte des pattes. Goliathus goliatus (avec Titanus gigantus), de la famille des coléoptères, détiendrait le record de poids avec ses 100 g, soit l’équivalent de trois petites souris !



Contact



FB : AS ProScience



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 26 Janvier 2022 à 15:50 | Lu 11 fois