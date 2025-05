Décolonisation, ice et ATN au menu des discussions à Paris

En déplacement à Paris, le président a rencontré jeudi Manuel Valls, ministre des Outre-mer, pour faire le point sur plusieurs dossiers sensibles, comme la décolonisation ou la lutte contre l’ice, explique nos confrères d’Outremers 360°. Il a salué la méthode du ministre en Nouvelle-Calédonie, qui a permis le retour des indépendantistes à la table des discussions. Un échange qu’il poursuivra ce vendredi avec le Quai d’Orsay, dans le cadre du suivi des discussions à l’ONU.



Autre sujet abordé : la lutte contre l’ice. Lors d’un entretien avec Marie Guévenoux, conseillère au ministère de la Justice, le président a renouvelé sa demande d’augmentation des peines pour les trafiquants. Il a aussi plaidé pour une prise en charge des détenus par l’État, comme c’est le cas ailleurs en France, afin que ces dépenses ne pèsent plus sur le budget du régime de solidarité de la CPS. Concernant les unités médicales de justice (UMJ), il a souligné l’écart entre la convention actuelle (3 000 actes/an) et la réalité du terrain (plus de 7 500), appelant l’Etat à procéder au réajustement nécessaire.

Enfin, sur le dossier aérien, il a reçu les premiers éléments d’une étude stratégique qu’il a commandée sur les futures routes d’Air Tahiti Nui. « J’attends beaucoup de cette étude puisqu’ensuite, on les confrontera aux perspectives, à la fois en termes de développement touristique mais aussi économique », a-t-il expliqué à nos confrères sans en dire beaucoup plus, si ce n’est que ces nouvelles routes impliqueraient aussi une flotte et un budget adaptés. Le président a aussi évoqué la nécessité de repenser le transport domestique et la DSP assurée par Air Tahiti, essentielle pour garantir le lien avec les archipels.





Vendredi 16 Mai 2025