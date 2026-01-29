

Décollage vers l'ISS de Sophie Adenot, une première pour une Française depuis 25 ans

Cap Canaveral, États-Unis | AFP | vendredi 13/02/2026 - Quatre astronautes, dont deux Américains, un Russe et la Française Sophie Adenot, la première dans l'espace depuis 25 ans, se sont envolés vendredi vers la Station spatiale internationale pour un voyage de plus de 30 heures.



Le décollage de la fusée SpaceX, reporté de deux jours en raison de mauvaises conditions météorologiques, s'est finalement tenu vers 05H15 locales (10H15 GMT) depuis Cap Canaveral en Floride, d'après une retransmission vidéo de la Nasa.



Deuxième femme française à être devenue astronaute, Sophie Adenot, 43 ans, réalisait à cette occasion son premier vol spatial.



"Prenons soin les uns des autres, osons rêver grand ensemble et continuons à viser toujours plus haut. C'est ainsi que l'humanité progresse", a-t-elle lancé en anglais lors du direct vidéo.



A ses côtés, les astronautes de la Nasa, Jessica Meir, 48 ans, et Jack Hathaway, 43 ans, et le cosmonaute russe de Roscosmos, Andreï Fediaïev, 44 ans, vêtus comme elle de combinaisons blanches, ont aussi échangés quelques mots.



Ils doivent rejoindre la Station spatiale internationale vers 20H15 GMT samedi pour une mission de huit à neuf mois nommée Crew-12.



- "Allez Sophie" -



A la cité des sciences de Paris, où une retransmission était organisée, quelques centaines de personnes ont applaudi le franchissement par l'équipage de la ligne de Karman, à 100 km d'altitude, qui marque le début de l'espace selon la convention internationale.



Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophie Adenot est ainsi devenue la deuxième Française de l'histoire à réaliser cette prouesse, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001.



C'est d'ailleurs un vol de cette dernière qui lui avait donné "le déclic" alors qu'elle avait 14 ans, avait-elle récemment confié. "A ce moment-là que je me suis dit +un jour ce sera moi+."



Claudie Haigneré, qui est devenue son mentor, avait fait le déplacement jusqu'en Floride. "J'étais très émue de la voir participer à ce lancement", a-t-elle déclaré à un responsable de la Nasa.



Le président Emmanuel Macron l'avait aussi encouragée à distance.



"Allez Sophie!", a-t-il lancé dans une vidéo diffusée avant le lancement sur le réseau social X, et dans laquelle apparaissent de nombreux influenceurs et personnalités, dont l'astronaute français Thomas Pesquet.



Apprécié pour sa bonhomie, ce dernier avait relancé l'intérêt du grand public pour l'espace lors de deux séjours passés dans l'ISS. Comme lui, Mme Adenot, large sourire et cheveux châtains rassemblés en queue de cheval, compte user des réseaux sociaux pour partager ce qui sera son quotidien à 400 kilomètres de la Terre.



- Laboratoire unique -



Occupée en permanence depuis 25 ans, l'ISS constitue un laboratoire scientifique sans pareil mais aussi l'un des derniers espaces de coopération internationale entre Occidentaux et Russes.



"Nous sommes réunis ce matin après le lancement de deux Américains, d'un Russe et d'une Européenne qui forment un seul et même équipage", a salué vendredi Daniel Neuenschwander, un responsable de l'Agence spatiale européenne (ESA) lors d'une conférence de presse organisée par la Nasa.



"Cela témoigne une fois de plus de ce que nous pouvons accomplir ensemble."



Cette aventure collaborative est néanmoins appelée à prendre fin en 2030, quand la Station spatiale internationale sera mise à la retraite, ouvrant la voie à la privatisation de ce domaine.



En attendant, les agences spatiales entendent profiter au maximum de ce laboratoire unique en son genre. Lors de sa mission, Sophie Adenot participera à plus de 200 expériences scientifiques.



Ces dernières porteront sur la microgravité, pour étudier notamment ses effets à long terme sur le corps humain, mais aussi sur l'environnement spatial.



La Française testera par exemple EchoFinder, un système mis au point par le Centre national d'études spatiales (Cnes), qui doit permettre aux astronautes de réaliser des échographies en totale autonomie, grâce à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée.



Elle se soumettra aussi à une série de tests neurosensoriels pour évaluer l'effet de son séjour en orbite sur la mémoire, la prise de risque ou la reconnaissance des émotions.



Avec ses camarades, elle devrait rentrer sur Terre en octobre.

