Déclarer sa TVA en quelques clics avec ‘O’INI e-services

Papeete, le 24 janvier 2018- Depuis quelques semaines, il est désormais possible de déclarer sa TVA directement en ligne grâce à 'O'INI e-services. Ce nouveau téléservice, mis en place par la Direction des impôts et des contributions publiques, permet en quelques clics de déclarer, de consulter et le cas échéant, de demander un remboursement de crédit de TVA.



Fiu de devoir vous déplacer pour faire votre déclaration de TVA, voilà un service instauré par la Direction des impôts et des contributions publiques, (DICP) qui va vous simplifier la vie. En effet, il vous sera dorénavant possible de déclarer, de consulter ou de demander un remboursement de TVA directement en ligne par le biais de 'O'INI e-services.

Pour bénéficier de la simplicité et de l’efficacité de ce téléservice, il suffit de se rendre sur le site internet de la DICP et consulter la rubrique " Démarches en ligne ". Il vous faudra tout d'abord procéder à une préinscription en ligne simple et rapide puis prendre rendez-vous avec un conseiller afin de finaliser et de sécuriser l’adhésion à ‘O’INI e-services et éviter ainsi toute usurpation d'identité.

Ensuite, vous pourrez alors bénéficier de cette nouvelle offre en ligne de la DCIP qui vous fera gagner beaucoup de temps.

En quelques clics, vous pourrez accéder à votre espace personnel en vous connectant avec un numéro d'adhésion et un mot de passe. Puis rien de plus simple, il vous suffira de télédéclarer (mensuellement ou trimestriellement) votre TVA. Un certificat de dépôt de la déclaration vous sera immédiatement envoyé attestant du jour et de l'heure de dépôt. Le téléservice calculera automatiquement les montants de vos cotisations fiscales et vous guidera dans le paiement par virement bancaire.

‘O’INI e-service vous permettra également de consulter les déclarations de TVA déjà déposées en ligne et de demander, sous certaines conditions, le remboursement de crédit de TVA.

Pratique et simple d'utilisation, 'O'INI e-services vous permet de vous débarrasser de la paperasse administrative en quelques clics.