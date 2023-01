Décision mardi pour TRE transports

Tahiti le 02 janvier 2022 –La CSTP-FO a saisi le juge des référés pour faire arrêter le “trouble manifestement illicite” causé à Fare Ute par l’entreprise TRE transports. Le syndicat lui reproche de recruter du personnel extérieur à l'entreprise. Décision mardi à 14 heures.



Le secrétaire général du syndicat CSTP-FO, Patrick Galenon, était accompagné lundi matin au tribunal de Papeete par Moeava Helme de la centrale et également et par tous les employés de l'entreprise TRE Transports, en grève depuis deux semaines. Ils avaient en face d'eux le patron de l’entreprise Enrico Tamarino et aussi le directeur de l’huilerie de Tahiti Henri Leduc. Le juge des référés a en effet étudié lundi matin la requête déposée par la CSTP-FO qui reproche à TRE d'avoir engagé des prestataires pour pallier le travail de ses employés grévistes.



Selon les propos du secrétaire général de la CSTP-FO, l’entreprise d'Enrico Tamarino a demandé un report de l’affaire qui a été refusé par le juge des référés. “On a demandé à ce que ce dossier soit délibéré le plus tôt possible” a expliqué Patrick Galenon.



Il s'est dit “satisfait” de la décision du juge des référés et reste “confiant” quant à décision de la justice. Il affirme que dans ce dossier, “il y a des malversations par rapport au code du travail qui sont inadmissibles (…) nos adversaires font fi de tout cela”.



Patrick Galenon regrette d’ailleurs que le directeur de l’huilerie de Tahiti Henri Leduc “se lie à des personnes pas tout à fait correctes”. Il s’étonne même que l’organisme du Pays continue à tourner : “Normalement l’huilerie n’aurait pas pu fonctionner, c’est bizarre”. Il pointe du doigt le fait que TRE transports puisse “diminuer les salaires des gars comme cela. On n’est pas dans la même République”.



Le juge des référés rendra sa décision mardi à 14 heures.