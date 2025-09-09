

Décès de Russel M. Nelson, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, à 101 ans

Tahiti le 28 septembre 2025. Le gouvernement de la Polynésie française rend hommage à Russel M. Nelson, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, décédé à lâge de 101 ans.





"Son départ laisse un vide immense non seulement au sein de l'Église, mais également dans le cœur de millions de personnes à travers le monde", écrit le président du Pays dans un communiqué transmis aux rédactions ce dimanche matin.



"En tant que leader spirituel, le président Nelson a consacré sa vie à servir et à inspirer ceux qui l'entouraient", pour suit la présidence. "Son ministère a été marqué par une foi inébranlable, une sagesse remarquable et un engagement sans faille envers les principes de l'amour, de la compassion et de la paix."



Le président du Pays "s'unit à tous ceux qui pleurent la perte de Russell M. Nelson". "Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille, ses amis et tous les membres de l'Église. Que son âme repose en paix et que son exemple continue d'inspirer des générations à venir", conclut-il.



Un peu plus tard, c'est l'ancien président Edouard Fritch qui lui aussi lui rendait hommage. "Le monde entier se souviendra de ce berger infatigable, qui, avec foi et bienveillance, s’est soucié de ses brebis, y compris celles les plus isolées et les plus éloignées de la planète. Sa voix, ses visites, ses encouragements ont touché des milliers de cœurs, donnant force et espérance dans des lieux où souvent l’éloignement semblait peser", écrit-il. "Que la mémoire du président Russell M. Nelson demeure comme une lumière inspirante pour les générations à venir. Et que vous trouviez autour de vous la paix, la résilience et l’espérance."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 28 Septembre 2025 à 10:00 | Lu 842 fois



