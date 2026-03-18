

Décès de Mamie Vanille à Raiatea

Tahiti, le 12 avril 2026 - C’est une triste nouvelle que l’établissement public Vanille de Tahiti a partagé ce week-end. Mamie Jeanne Chane est décédée dans sa 90e année.



Figure emblématique de la vanille de Tahiti, Mamie Vanille ou Mamie Jeanne de Raiatea apportait chaque année ses plus belles gousses pour les présenter à ses clients, à ses amis pour être plus exact car une amitié s’est tissée au fil des années.



Née à Uturoa le 31 août 1935, Jeanne Chane a commencé le séchage et la commercialisation de la vanille avec ses grands-parents puis avec ses parents et a ensuite exercé seule cette activité qu’elle a poursuivie toute sa vie. Passionnée par son métier, elle mettait en œuvre un savoir-faire traditionnel hérité de sa famille qu’elle s’efforçait de transmettre aux nouvelles générations.



Elle a obtenu de nombreuses récompenses lors des foires agricoles de Tahiti où elle a été primée six fois de suite de 1990 à 1995, puis en métropole à la foire de Paris.



La vanille de “Mamie Jeanne”, comme on l’appelle, était réputée pour ses longues gousses, larges, ridées, brillantes, d’une couleur uniforme brun foncé, non fendues et à la flagrance si particulière et appréciée par les plus fins connaisseurs et par le grand public.



Chevalier de l’ordre du Mérite agricole en 1995, elle a été promue en 2010 au grade d’officier pour sa détermination, sa persévérance, son amour du travail bien fait, son sens des relations humaines et sa générosité qui ont fait d’elle, au fil des ans, une personnalité incontournable de la commune de Uturoa et du monde polynésien des préparateurs et vendeurs de vanille.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 12 Avril 2026 à 15:22 | Lu 588 fois



