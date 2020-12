Décès de Maire Tehei, Miss Tahiti 1970

Tahiti, le 1er décembre 2020 - Maire Tehei est décédée à l'âge de 69 ans, apprend-t-on mardi de sa fille, Rereata Martin Ewart. Avec ce départ, la Polynésie fait le deuil de Miss Tahiti 1970.



"C'est le cœur lourd d'une tristesse immense que je vous annonce le décès de notre maman, Maire Léonne Tehei épouse Martin", publie mardi sur sa page Facebook Rereata Martin Ewart, suite au décès la veille de sa mère. Les messages de condoléances se multiplient après ce post empreint de chagrin. Caractérisée par une forte présence, Maire Martin était une personnalité marquante de Tahiti. Elle est décédée lundi après-midi après un long combat contre la maladie.



Maire Tehei détenait le titre de Miss Tahiti 1970. "Maman est née à Papeete le 12 avril 1951. Elle a grandi entourée de sa courageuse mère Léonie Tehei et de sa grand-mère idolâtrée Taurua Tuia a Tunoa. Son enfance et son adolescence ont été des moments heureux. Elle a gardé ses camarades et ses amis dans son cœur ​jusqu'à son dernier souffle. Maman a vécu sa vie de femme dans le faste et la fête. Maire était une femme d'une beauté rare au caractère de fer. Mais caché sous cette carapace solide et étincelante, était blotti un petit oiseau blessé à l'âme d'enfant", témoigne sa fille endeuillée.



Une veillée mortuaire est programmée aujourd'hui à partir de 17 heures au domicile de la défunte, PK 18 à Punaauia. Une messe sera célébrée mercredi à 14 heures, église St-Etienne, avant la cérémonie d'inhumation prévue à 15 heures au cimetière catholique mitoyen.