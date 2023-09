Décès de Liliane Sartore dans sa 73e année

Tahiti, le 3 septembre 2023 - Liliane Rai, épouse Sartore, est décédée ce vendredi dans sa 73e année au terme d'une longue maladie. La rédaction de Tahiti Infos exprime ses plus sincères condoléances aux proches qu'elle laisse dans le chagrin.



Les familles Rai, Satore, Sartore Devasse et Leu ont la douleur de faire part du décès de madame Liliane Rai épouse Sartore dans sa 73e année le vendredi 1er septembre. Une veillée aura lieu le lundi 4 septembre à 19 heures au Temple Protestant de Paea PK 21, côté montagne. Un culte sera célébré le mardi 5 septembre à 14 heures en ce même lieu, la levée du corps aura lieu à 15 heures pour l'inhumation au cimetière de Tiapa à Paea.



La famille remercie la Mairie de Paea, son personnel et tout particulièrement le maire, Antony Géros, pour leur aide précieuse.