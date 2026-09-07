

Décès de Léon Tefau à New York

Tahiti le 4 octobre 2026. Figure historique du Tavini, Léon Tefau est décédé dimanche à 72 ans aux Etats-Unis où il avait fait le déplacement pour participer à la réunion de la quatrième commission de l’ONU relative à la décolonisation, ce 5 octobre.



C’est un message sobre de son fils qui a mis la nouvelle en ligne ce dimanche matin. "L'instant tant redouté est arrivé. C’est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de mon père, Léon Tefau, survenu dans la nuit du 3 octobre à New York. Nous sommes actuellement dans l’attente d’informations concernant le rapatriement de son corps. Les informations relatives au rapatriement et aux obsèques vous seront communiquées prochainement."



Léon Tefau était le trésorier général du parti Tavini huiraatira, très proche d’Oscar Temaru, dont il a soutenu l’action jusqu’au bout. Il était aussi membre du GIP Motu Tahiri, monté en urgence afin de tenter de faire revenir la gestion de l’aéroport de Tahiti-Faa’a dans le giron polynésien.



Toujours actif politiquement, il oeuvrait auprès de Tony Géros à l’assemblée de la Polynésie française comme chargé de mission.



Dans la vie professionnelle, Léon Tefau a aussi présidé au destin de la SAS Vini lors de sa dissociation du groupe OPT et avait participé à sa clarification dans sa gouvernance en scindant les postes de Pdg et de PCA.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 4 Octobre 2026 à 11:10 | Lu 516 fois



