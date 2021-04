Décès de Jean-Pierre Cheung Sen, chantre de la culture et du Heiva

Tahiti, le 6 avril 2021 – Homme de culture et figure du Heiva notamment avec Pueu et Papeari, Jean-Pierre Cheung Sen s'est éteint mardi à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie.



Danseur, chef de groupe et compositeur, Jean-Pierre Cheung Sen est décédé mardi à l'âge de 71 ans, ont rapporté dans la journée nos confrères de Polynésie la 1ère. Figure de la culture et notamment du Heiva, le septuagénaire avait été décoré de l'ordre de Tahiti Nui en juin dernier. L'occasion d'un retour sur une carrière riche en prix et en transmission avec les groupes de Pueu et Papeari.



Originaire de la Presqu'île, Jean-Pierre Cheung Sen s'est engagé à 17 ans dans le groupe de danse de Pueu de Stella Lehartel. Dans les années 80, il a organisé le retour de la troupe de la Presqu'île au Heiva en créant notamment un groupe de Himene. La consécration est venue tardivement, en 2007 et 2009, avec d'abord un deuxième prix en Himene ruau et deux ans plus tard un premier prix en Tarava et un nouveau deuxième prix en Himene ruau. Des succès qui ont permis d'engager les travaux nécessaires à la rénovation de la salle paroissiale de Pueu sous la houlette de Jean-Pierre Cheung Sen en tant que président de l'association paroissiale du comité des fêtes Tinoa de Pueu, avait rappelé le président Edouard Fritch lors de la décoration de l'intéressé le 29 juin dernier. Sollicité par la suite par Papeari, Jean-Pierre Cheung Sen a œuvré dans la foulée à permettre au groupe de la commune de la côte Ouest de Tahiti de remporter un premier prix en Himene ruau, un premier prix en Ute arearea et un troisième prix en Tarava.



Membre du jury du Heiva à cinq reprises entre 2011 et 2018, Jean-Pierre Cheung Sen s'est éteint des suites d'une longue maladie.