Tahiti, le 8 mars 2020 - Coco Hotahota, fondateur du groupe Temaeva en 1962, est décédé dimanche matin des suites d'une longue maladie.



Le groupe de danse Temaeva, créé en 1962 est aujourd'hui la plus ancienne formation encore en activité et l'une des plus titrées. Un hommage particulier avait été rendu à Coco Hotahota, lors du Heiva i Tahiti 2017, pour saluer l'engagement culturel de ce chef de troupe mythique qui avait fait ses premiers pas sous la direction de Madeleine Moua, dans les années 1950. Il y avait acquis une solide formation de danseur et une connaissance qu’il ne cessera de valoriser avec la troupe Temaeva, jusqu'à en faire une référence du Tiurai puis du Heiva.



Au sujet du nom de sa troupe, un brin espiègle Coco aimait raconter : "Ma mère était une descendante directe de la reine de Rimatara et son nom était Tamaeva. Mais quand les préposés du service ont tapé à la machine les documents pour ma patente professionnelle, ils ont fait une erreur et écrit Temaeava. Voilà, c'est devenu le nom de mon groupe, pour toujours et à travers le monde." Temaeva s'est toujours distinguée par le provoquant de ses prestations au concours de danse traditionnelle.



"C'est quelqu'un qui a révolutionné la danse. Les jeunes ne le savent pas aujourd'hui, c'est un peu triste. Il a apporté les maro dans la danse, le 'auti, etc.", a témoigné très ému dimanche matin Fabien Dinard, ancien danseur puis un temps chef de la troupe Temaeva, resté proche du mythique chorégraphe du 'ori tahiti. "Il aimait le travail bien fait et enseignait surtout à ne pas prendre à la légère tout ce qui concerne la culture et la danse. Toute cette transmission (...) nous guide dans notre vie de tous les jours". Pour Fabien Dinard, le décès de Coco Hotahota est "une grande perte pour la culture et pour le fenua". Mais le directeur du Conservatoire artistique de Polynésie française estime qu'il est "parti heureux. C'est comme s'il était mort sur scène. Il n'a jamais arrêté de faire ce dont il avait envie ; faire passer ses messages, qu'ils plaisent ou ne plaisent pas".



Coco Hotahota préparait le Heiva i Tahiti 2020 et avait annoncé que ce serait son dernier. Un événement est en préparation pour rendre hommage à cette figure maîtresse du monde culturel polynésien.



Le Pays organise une veillée publique en son honneur lundi soir à partir de 18 heures, place Toata à Papeete. Une prière œcuménique sera dite avant la tenue d'une cérémonie culturelle de 18 h 30 à 21 h 30 à l'occasion de laquelle un hommage sera rendu à Coco Hotahota par ses anciens danseurs, danseuses et musiciens.