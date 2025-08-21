

Décès à 81 ans de Rick Davies, chanteur et cofondateur de Supertramp

New York, États-Unis | AFP | lundi 07/09/2025 - Le chanteur et cofondateur du groupe de rock britannique Supertramp Rick Davies ("Breakfast in America") est décédé samedi à l'âge de 81 ans après dix ans de lutte contre le cancer, a annoncé la formation.



Auteur de nombreux tubes comme "Goodbye Stranger" ou "Bloody Well Right", Rick Davies, né en 1944 à Swindon en Angleterre, est décédé à son domicile de Long Island aux Etats-Unis.



Le chanteur et auteur-compositeur est mort "après avoir combattu un myélome multiple pendant plus de dix ans", indique le groupe dans un message publié dans la nuit de dimanche à lundi sur Facebook.



"En tant que coauteur aux côtés de son partenaire Roger Hodgson, il était la voix et le pianiste derrière les chansons les plus emblématiques de Supertramp, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique rock", indique encore le groupe.



En 2015, Rick Davies avait annoncé souffrir d'un myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse, débutant un "traitement agressif" qui avait contraint Supertramp à renoncer à une tournée européenne. Il en a ensuite souffert pendant plus d'une dizaine d'années, et le groupe n'est plus remonté sur scène.



Avec le chanteur et bassiste Roger Hodgson, il avait fondé ce groupe de rock progressif à Londres en 1969, après avoir passé une petite annonce pour recruter des membres.



Après "Crime of the Century" (1974) et "Crisis? What Crisis?" (1975), Supertramp avait connu un succès planétaire en 1979 avec l'album "Breakfast in America", qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires et a remporté deux Grammy Awards.



Au chant et au clavier, Rick Davies était le seul membre fondateur de Supertramp encore à bord depuis le départ de Roger Hodgson en 1983, peu après la sortie de "Famous Last Words".



Il n'avait, en théorie, plus le droit de jouer les chansons de ce dernier sur scène, comme le tube "The Logical Song".



Le groupe s'était dissous en 1988 après une tournée mondiale, puis s'est reformé en 1996, produisant deux albums supplémentaires et alternant des périodes de pause et de tournée jusqu'en 2012.



"Après avoir fait face à de graves problèmes de santé qui l'ont empêché de continuer à tourner avec Supertramp, (Rick Davis) a continué de jouer avec des amis de sa ville natale sous le nom de +Ricky and the Rockets+", a indiqué le groupe dans sa déclaration.

le Lundi 8 Septembre 2025 à 04:16 | Lu 53 fois





