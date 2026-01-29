

Déception à Mr. and Ms. Chinatown Global

Tahiti, le 10 février 2026 - Haurani Chan et Karl Cung Tan ont représenté pour la première fois la Polynésie française à l’élection Mr. & Ms. Chinatown Global, organisée à Manille. Malheureusement, aucun n'a fini sur le podium.



Cette année, la Polynésie française était représentée pour la toute première fois à l’élection Mr. & Ms. Chinatown Global, organisée aux Philippines. Karl Cung Tan, Mister Tahiti 2024, et Haurani Chan, Miss Dragon 2025, ont défendu les couleurs du Fenua tout au long de la compétition.



Parmi les temps forts du concours, les deux représentants polynésiens ont défilé en tenues traditionnelles. Des créations originales d’inspiration chinoise, revisitées avec des clins d’œil à la Polynésie. La tenue de Karl Cung Tan se distinguait notamment par une épaulette en nacre. De son côté, la styliste en formation Haurani Chan expliquait sur Facebook avoir “choisi des motifs polynésiens pour la robe, accompagnés d’une ceinture en pae’ore, ornée de fleurs de nacre et de coquillages”.

Son mantra : porter haut un message fort autour de ses racines chinoises. Dans une vidéo publiée sur Facebook, la jeune femme de Moorea fait visiter l’unique temple chinois de Tahiti, le temple Kanti situé à Mamao. “Il est ouvert à la communauté chinoise pour préserver la culture et l’architecture. Il y a aussi le cimetière chinois, là où les expatriés sont enterrés, c’est une tradition”, raconte celle qui n'avait que 19 ans lors de son sacre à Miss Dragon, en juin dernier.



Une défaite pour le Fenua



L’élection s’est tenue dans la nuit de lundi à mardi, avec un système de vote ouvert au public via smartphone. Ce soutien a permis à Karl Cung Tan et Haurani Chan de remporter le People’s Choice Award, un prix attribué grâce aux votes en ligne. Ce qui les a propulsés directement dans le Top 6 de la compétition. Mais cela n'a pas suffi, la victoire n’aura pas souri aux représentants polynésiens. Mardi 10 février à 2h30 du matin (heure de Tahiti), au Smart Araneta Coliseum de Manille, la cérémonie de la Winners Night de Mr. & Ms. Chinatown Global 2026 a livré son verdict : les grands gagnants de cette édition sont Ang Wei Yang, représentant de la Malaisie, et Tyra Rosnuk, venue du Canada.



Le jury a également distingué plusieurs finalistes : Olivier Liu Xu (Suisse) et Khaohom Seearamroongruang (Thaïlande) ont été sacrés premiers dauphins, tandis que Yi Fang Gao (Canada) et Belle Nanphasorn (Malaisie) ont complété le podium en tant que deuxièmes dauphins. La soirée des gagnants a été marquée par la performance de Jose Mari Chan, icône de la musique chinoise-philippine.

