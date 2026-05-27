

Début des travaux d'assainissement à Arue

Tahiti le 18 juin 2026. La Communauté de communes Teporionu’u informe les usagers, riverains et chauffeurs de poids lourds, d'une modification de la circulation dans le secteur d’Arue route de ceinture côté mer dès le 22 juin 2026.





Dans le cadre des travaux d'extension de l'assainissement collectif, la circulation sur la RT 7 côté mer entre le stade de foot d’Arue et le rond-point du RIMAP, sera modifiée de nuit et de jour pendant 7 semaines. Une voie de circulation sera fermée dans le cadre des travaux.



Les automobilistes sont invités à faire preuve de vigilance et à respecter la signalisation temporaire.

Un numéro vert est à disposition pour toute information relative aux travaux ou pour signaler tout désagrément lié aux travaux : 87 78 82 12 (société Pae Tai Pae Uta)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 18 Juin 2026 à 17:36 | Lu 245 fois



