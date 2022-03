De nouvelles légendes aux éditions Vahine

TAHITI, le 9 mars 2022 - Les éditions Vahine proposent des jeux, albums, cahiers de vacances pour les enfants du fenua. Des collections adaptées au contexte et à l’environnement qui permettent de se familiariser avec le français, le reo tahiti et l’anglais. Dix nouvelles légendes vont paraître au mois de mars.



Une collection intitulée Contes & légendes maohi existe déjà aux éditions Vahine depuis plusieurs années. Elle s’adresse aux 3-12 ans et raconte de fameux récits comme la légende du cocotier, celle des trois cascades, de l’arbre à pain, de la danse de l‘oiseau, mais également celle des dauphins, des vagues des chiens. Au total, il y en a déjà 40.



Les textes, courts, sont illustrés par Jean Cunéo. Les légendes retenues sont celles qui “ ont une morale ”. Dix nouvelles légendes vont venir compléter la collection ce mois de mars. L’idée étant toujours de familiariser les enfants avec leur environnement, leur histoire, leur culture et leur langue.



En effet, cette collection n’est pas la seule proposée par les éditions Vahine. Depuis les années 2000, différents supports ont été proposés, tous réalisés localement. L’ouvrage Te mana propose la découverte du patrimoine polynésien : les lieux, mais aussi des recettes de monoï ou poisson cru, des personnages… Il y a également un cahier de vacances ou bien encore un livre qui liste “50 bons plans” pour occuper les 2-13 ans, des cahiers de coloriage.



Des ouvrages trilingues



Les langues sont un aspect important. La collection Tamarii iti propose une série de livrets intitulés “mon premier livre en 3 langues”. Elle s’adresse aux tout-petits dès 6 mois. Elle reprend la méthode globale d’apprentissage, écrite en français, en reo tahiti et en anglais. Il existe, par ailleurs deux dictionnaires bilingues français/tahitien dont l’un est illustré et compte 800 mots. L’autre est “ sans prétention et sert pour dépanner ”. Il n’a pas d’illustrations mais recense 4 000 mots.



Apprendre en s’amusant



Pour Jean Cunéo, l’apprentissage doit être ludique. Dans cette optique, les éditions Vahine ont conçu des lotos, dominos, jeu de paires, jeu de 7 familles pour apprendre le français et le tahitien tout en s’amusant. Un jeu de cartes intitulé Aito tama’i, combat des guerriers permet de découvrir ou redécouvrir des armes d’antan ; le jeu Arii no tahiti, lui, donne l’occasion de faire la connaissance des rois et reines de Tahiti.



Certains de ces jeux sont épuisés, comme par exemple le jeu de tarot polynésien. Une réédition est prévue en mars.