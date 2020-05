De nouvelles conditions pour les voyages dans les îles

Tahiti, le 18 mai 2020 – Le communiqué diffusé par la cellule santé a expliqué que la situation épidémique actuelle permettait que les personnes de Tahiti n’ayant pas voyagé hors du territoire puissent se déplacer dans les autres îles sans subir de test dès jeudi.



Lors du point presse de la cellule santé, le docteur Segalin a présenté l'analyse de la situation épidémique du Bureau de veille sanitaire. Ainsi, avec la sortie d'isolement de la dernière personne sous surveillance suite à la contraction du covid-19 et l'absence personne symptomatique, le risque de circulation du virus actuellement en Polynésie est très faible. "On considère donc qu'il n'y a pas de risque de ce côté-là", a-t-il relevé. Au regard de cette situation, le bulletin diffusé en fin de journée a expliqué qu' "à partir du 21 mai 2020, les résidents n'auront donc plus besoin de subir un test pour se rendre dans d'autres îles. Sauf sur demande expresse du tavana". Cela concerne toutes les personnes de Tahiti qui n'auraient « pas voyagé hors du territoire récemment ». Une mesure qui tombe à point nommé puisque la compagnie aérienne locale Air Tahiti envisage de reprendre ses vols réguliers à compter de vendredi, après deux mois d'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus.