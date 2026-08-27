

De l'ice caché dans la couche du bébé

Tahiti le 14 septembre 2026. Selon nos confrères de Polynésie première, un couple transportant 600 grammes d'ice a été arrêté ce samedi à l'aéroport de Tahiti Faa'a. La métamphétamine a été aussi retrouvée dans la couche du bébé qui les accompagnait.





Les trafiquants d’ice n’ont donc aucune limite. Le week-end dernier, un couple de polynésiens a été interpellé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a avec 600 grammes d’ice sur eux, expliquait nos confrères de Polynésie la Première. La drogue, compactée sous forme d’ovule, avait été ingérée par le couple.



Le reste avait été soigneusement caché dans la couche de leur bébé. Le couple a immédiatement été placé en garde à vue et sera présenté en comparution immédiate ce jeudi.



L’enfant a été placé dans sa famille proche.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 14 Septembre 2026 à 19:00 | Lu 643 fois



