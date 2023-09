De jeunes espoirs brillants aux premiers championnats francophones de surf

Tahiti, le 25 septembre 2023 – Takihei Ellacott, Anuaiterai Gatien et Maunakea Hioe se sont illustrés ce dimanche à Caprebreton, dans le sud-ouest de la France, où étaient organisés les premiers championnats francophones de surf. Maunakea Hioe s'est notamment classé deuxième en U16.



Takihei Ellacott, Anuaiterai Gatien et Maunakea Hioe ont pris part ce dimanche, à Capbreton dans les Landes, au premier championnat francophone de surf, dénommé également Quiksilver Challenge. La compétition rassemblait des sélections de jeunes issus de pays comme la Suisse, le Sénégal et d'autres départements d'outre-mer.



Et les espoirs tahitiens ont brillé sur le spot de Santocha dans de belles vagues d'1,50 m à 2 m. Chez les filles, en U14, Takihei Ellacott s'est classée quatrième. Une catégorie U14 remportée par Tya Zebrowski, fille du snowboarder tahitien Gary Zebrowski. Chez les garçons, Maunakea Hioe a pris la deuxième place en U16 et Anuaiterai Gatien s'est classé troisième en U14.