De jeunes Marquisiens au cœur du foot

Nuku Hiva, le 2 décembre 2021 - L’école Patoa de Taiohae à Nuku Hiva participe à l’opération Foot à l'école, initiée par le ministère de l’Éducation en collaboration avec la Fédération tahitienne de football. Grâce à la création d'une vidéo, les jeunes Marquisiens ont été lauréats du concours Foot de cœur.



Les élèves de l'école publique Patoa ont participé à l'opération Foot à l'école, organisée par le ministère de l’Éducation en collaboration avec la Fédération tahitienne de football (FTF). C’est dans ce cadre que les élèves des classes de CM1 et CM2 se sont inscrits avec leurs enseignants, à l’action intitulée Foot de cœur. Il s’agissait pour les écoliers d’effectuer des séances sportives pendant lesquelles les thèmes de l’Euro de football ou encore le fairplay sportif étaient à l’honneur.



A l’issue de cinq mois d’activité les élèves de Patoa, comme ceux des écoles de toutes la Polynésie participant à l’action Foot de cœur, devaient participer à un concours en présentant un exposé ou un petit film relatif à leurs travaux. Ainsi, les jeunes Marquisiens de Taiohae ont été les lauréats de ce concours grâce au film réalisé avec leur enseignante Cathy Taupotini. De ce fait, l’école Patoa a reçu cette semaine, en guise de récompense, des ballons, des chasubles, des plots et des kits d’arbitrage de la part de la FTF.

Ravie du succès de l'opération, l’école bien lancée, s'est inscrite aux actions Foot à l’école pour l 'an prochain.