De belles "battles" au motu Ovini

FAA'A, le 19 décembre 2017. Les habitants de cinq quartiers de Faa'a ont montré leurs talents de danseurs lundi soir lors du concours de danse moderne. Les gagnants seront dévoilés le 29 décembre.





Les quartiers de Faa’a se sont affrontés lundi soir dans une "battle" de danse moderne dans le cadre du Taurua i Faa’a. Cinq équipes au total ont chauffé un chapiteau plein à craquer, avec du spectacle et de la bonne humeur assurés.

Initialement prévue samedi dernier, le concours de danse moderne s’est tenu lundi soir au motu Ovini à Heiri. A partir de 19 heures, cinq quartiers, Nuurapae, Saint-Hilaire, Jeunesse Faa’a, Manuia et Taurea Team, se sont succédé sur la scène, rivalisant de créativité. Le thème de la prévention a été reconduit cette année. Ont ainsi été abordés la lutte contre la drogue, la violence ou encore la discrimination à l’école...



La soirée a permis aux jeunes des quartiers de se divertir sur des musiques et danses modernes, et de se produire sur une scène pour partager leur passion. Les jeunes ont montré leur talent, avec de belles tenues et des chorégraphies originales. Les différents groupes ont été notés par un jury attentif.



Les festivités se poursuivront toute la semaine (voir programme ci-dessous). Pour les résultats, rendez-vous le 29 décembre !