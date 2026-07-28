

De Dunkerque à Tipaerui, la passerelle prend la mer

Tahiti, le 25 août 2026 – Trente-trois mètres de long, 36 tonnes et six semaines de voyage : la future passerelle de Tipaerui est en route pour Tahiti. Fabriquée à Grande-Synthe, dans le nord de la France, elle a quitté Dunkerque en pièces détachées pour traverser les océans. À son arrivée, elle viendra enjamber l'embouchure de la Tipaerui et prolonger la promenade du front de mer en direction de Auae.





La future passerelle de Tipaerui a pris la mer. Alors que la Direction de l'équipement la montrait encore en cours de montage dans les ateliers de son fabricant au début du mois, l'ouvrage est désormais achevé et a quitté Dunkerque à destination de Tahiti.



C'est à Grande-Synthe, dans les ateliers de BC MetalNord, qu'a été fabriquée cette passerelle aux allures de pirogue double. Une commande peu commune pour l'entreprise nordiste. “C'est une première pour BC MetalNord pour la partie port”, a expliqué Emmanuel Duriez, responsable des ouvrages d'art de l'entreprise, à nos confrères de La Voix du Nord. Il décrit une passerelle “très architecturée”, “assez inhabituelle dans le monde de l'ouvrage d'art”, dont la fabrication a nécessité une importante mobilisation des équipes.



Le défi ne consistait pas seulement à construire l'ouvrage, mais aussi à lui faire traverser les océans. Une contrainte intégrée dès sa conception : la passerelle a été pensée “en kit pour pouvoir être conteneurisée et mise sur bateau”, explique Emmanuel Duriez. Des conteneurs “open top”, dépourvus de toit, ont ainsi été directement introduits dans l'atelier afin de permettre le chargement des différentes pièces par le dessus. Elles ont ensuite été protégées par des bâches réalisées sur mesure pour le transport.



Six semaines de voyage en kit



La structure est composée de deux grands ensembles. La partie basse constitue la structure principale de la passerelle, “ce qui fait qu'on peut passer dessus en toute sécurité”, détaille Emmanuel Duriez. Les arches supérieures remplissent quant à elles une fonction de garde-corps et de décoration. Une fois remonté à Tahiti, l'ensemble mesurera 33 mètres de long pour un poids total de 36 tonnes. Son voyage depuis Dunkerque doit durer environ six semaines. Coût annoncé par le fabricant pour la passerelle : 550 000 euros hors taxes, soit 65,6 millions de francs.



À Tipaerui, le chantier a débuté en janvier. Cofinancé par le Pays et l'État dans le cadre du 3e instrument financier (3IF), il s'inscrit dans le projet plus large d'aménagement du littoral de Papeete et doit prolonger le cheminement piéton existant entre la gare maritime et To'ata jusqu'au giratoire de Auae. Installée au-dessus de l'embouchure de la rivière Tipaerui, la passerelle permettra de poursuivre le cheminement le long du littoral en direction de Auae et de Faa'a.



Dans un point d'étape publié le 6 août, la Direction de l'équipement faisait état de la réfection de l'espace réservé aux pêcheurs et de la reconstruction du mur de la piscine municipale côté mer. Les réseaux et les terrassements étaient alors en cours, tandis que la passerelle était encore “en atelier” et devait recevoir ses couches de peinture.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 25 Août 2026 à 16:29 | Lu 516 fois



