Dans la Marine, des entraînements pour être toujours prêts

Nous avons interviewé le commandant en second après une annonce de "postes de combat de vérification". Elle nous explique en quoi cela consiste : "ici nous sommes à la cellule Maintien des capacités opérationnelles, MacOps, que l'on arme au poste de combat. Elle va s'assurer du maintient en conditions opérationnelles du bateau en fonction de la priorité du commandant. Elle va faire un point initiale ressources humaines, donc elle a un contact à chaque point du bateau et elle va faire l'appel pour vérifier que tout le monde a bien rejoint sa zone. Chacun sait où il doit aller. Ils vont ensuite demander à chacune des zones de vérifier le bon fonctionnement de leur matériel. Tout remonte ici, on centralise l'information, et le chef de la cellule MacOps, qui est actuellement le commandant adjoint du navire, appelle le commandant pour faire le point. Il lui dira soit que tout fonctionne bien, soit qu'il y a tel élément qui est dégradé, tel autre qui est HS (hors service). Là nous sommes à l'état 0, en poste de combat de vérification comme on le fait à chaque fois que l'on appareille. Nous vérifions que tout fonctionne bien.



Dans le cas où nous sommes dans une situation dangereuse, en situation de crise, se sera le poste de combat. Nous commençons aussi par un état 0, puis en fonction de l'évolution tactique ennemie, si par hasard il y a un impact, il y a des réactions dans les différentes zones du bateau. Déjà on se défend, et ensuite, si malheureusement il y a un impact, le Macops va demander de nouveau à avoir l'ensemble des informations sur les éventuels matériels en avarie, les éventuels blessés, et il réfléchit à comment nous pouvons nous réorganiser. Dans cette cellule il y a un spécialiste RH qui connaît toutes les capacités du bord et si à un moment on lui dit "il manque un tireur", il va regarder tout son listing, il va voir "A oui, lui il est là, il a un poste important, mais vu la priorité du commandant, on peut le transférer au poste de tir pour le remplacer". On essaye toujours d'optimiser au maximum notre organisation en fonction des aléas qui pourraient nous arriver. A la mer, nous ferons aussi des exercices au poste de combat. Pendant une heure, nous simulerons que nous avons pris un missile quelque part.



En tant que commandant en second, je suis la seule à être "électron libre". Je peux vérifier que les choses se passent bien dans les différentes zones. Je suis aussi amenée à remplacer le commandant, donc en poste de combat je ne dois pas être au même endroit que lui. Le commandant sera généralement en passerelle, et généralement j'essaierai d'être à un endroit où il y a peu de chance d'avoir un impact. Je devrai avoir une vision globale du bâtiment, savoir où il peut y avoir d'éventuelles avaries, mais aussi avoir une bonne vision tactique de la situation pour pouvoir remplacer le commandant si besoin."