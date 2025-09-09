

Daniel Margueron, Tahiti au fil de sa vie

Tahiti, le 3 octobre 2025 - L’ouvrage intitulé Tahiti une vie au fil de sa littérature 1975-2025 vient de paraître chez ‘Ura éditions. Il a été rédigé par Daniel Margueron qui revient sur les engagements de sa vie en général et son intérêt pour la littérature et son développement en particulier.



“Ça y’est, ils sont arrivés !”, se réjouit l’auteur Daniel Margueron. “Ils”, ce sont ses livres, intitulés Tahiti une vie au fil de sa littérature 1975-2025, édités par ‘Ura éditions et préfacés par l’auteure Flora Devatine, membre de l’Académie tahitienne. Ils sont disponibles à Odyssey et seront présentés au Salon du livre du 16 au 19 octobre.



“Je ne suis pas dépositaire de vérités littéraires ou existentielles”, indique Daniel Margueron en avant-propos. “Mes écrits sont des hypothèses de sens que je formule, de la place particulière d’où, en conscience, j’écris. À chacun d’y souscrire ou non, et de les discuter.”

“Un récit de vie” Avec ce livre, celui qui a “perçu la Polynésie par le prisme des littératures sans jamais se départir de l’observation nécessaire et complémentaire des faits humains” s’adresse au plus grand nombre dans un souci constant de valorisation de la littérature. “Ce n’est pas un travail universitaire, mais narratif, c’est un récit de vie”, insiste-t-il.



Il s’explique : “Je suis arrivé en septembre 1975 à Tahiti, il y a donc 50 ans cette année. J’ai eu envie de présenter un certain nombre de mes engagements.” Tous n’y sont pas, mais Daniel Margueron a consigné les principaux, à savoir l’enseignement et la littérature.



Il a été professeur puis directeur du lycée Raapoto. Il est aussi auteur depuis la fin des années 1980. Il a soutenu une thèse en 1986 intitulée Essai sur la littérature française d’Océanie. Plus tard, en 1989, cette thèse condensée a pris la forme d’un livre édité par L’Harmattan : Tahiti dans toute sa littérature. De nombreux autres ouvrages ont suivi.



Une vie d’apparence festive Dans Tahiti une vie au fil de sa littérature 1975-2025, Daniel Margueron reprend également quelques observations de l’actualité et du quotidien polynésiens. “C’est un coup de rétroviseur sur ma vie, sur mes rendez-vous avec la Polynésie.” Il se rappelle le Fenua à son arrivée, “ce n’était pas la joie”. La vie était d’apparence festive, en réalité, pendant les essais, “l’ambiance était lourde, c’était un petit état policier. Le téléphone était surveillé, le courrier ouvert.” Tout a rapidement changé avec le premier statut d’autonomie en 1977.



Il revient d’autre part sur les prémices du renouveau culturel dans les années 1970, sur les premiers écrits littéraires polynésiens dans les années 1990 invitant le lecteur à une traversée dans les littératures de Polynésie. En conclusion, il écrit : “J’aimerais avoir transmis un peu du bonheur que j’ai éprouvé dans un pays où j’ai essayé de faire coexister vie, engagements divers et littérature”.



Pour en savoir plus, rendez-vous au Salon du livre. Daniel Margueron sera présent sur le stand de son éditeur pendant toute la durée de l’événement. Une intervention est prévue, sauf changement, le samedi matin.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 5 Octobre 2025 à 14:36 | Lu 181 fois



