Danakil, Yaniss Odua et Natty Jean réunis pour la 1ère fois sur scène

TAHITI, le 27 mars 2023 - Le groupe de reggae Danakil est en tournée en Polynésie avec ses “friends”, Yaniss Odua et Natty Jean. S’ils ont l’habitude de se croiser lors de festival, c’est la première fois que ces artistes seront réunis sur une même scène.



Tout a commencé en 2019. Balik, chanteur de Danakil, à la suite d’un concert donné à Tahiti, a rencontré Christophe Longelin de Purple Tahiti. Il a fait part de son envie de revenir, un jour, avec ses musiciens. La logistique n’était pas simple. “ Je suis venu ici pour faire ce que j’aime le plus et avec l’idée de planter une graine .” Balik a été très agréablement surpris lors de ses premiers séjours de rencontrer un public “ qui aime et qui connaît bien le reggae. Certains même connaissent cette musique mieux que moi ! On sent qu’il y a un truc ici avec ça. ” Il a été ému d’entendre fredonné son titre “ Si loin de chez moi ”. Selon lui, la Polynésie est un “ vrai voyage ”. Au-delà de la musique, c’est une rencontre avec une culture tout à la fois “ proche ”, et “ éloignée ”.



Le projet, ralenti par le Covid, a pris du temps. “ Mais nous y sommes ! ”. Christophe Purple promet un accueil à la hauteur. “ On va leur montrer à quel point on les a attendus ! ” Danakil, au complet, c’est-à-dire 9 musiciens dont deux pianistes et une section de quatre cuivres, ainsi que leurs amis Yaniss Odua et Natty Jean, vont partager une même scène à Tahiti puis à Raiatea. Le format du concert est une première. Les artistes ont l’habitude de se croiser lors de festival en métropole notamment, ils ont déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises, mais ils ne sont encore jamais montés sur une scène tous ensembles, en même temps. “ On a hâte .” Le show, dont la set liste vient d’être arrêtée, doit durer 2h30. Il a été conçu spécialement pour la Polynésie.



Trois univers



Danakil est un groupe de reggae né au début des années 2000, dans la cour d’un lycée. Aujourd’hui, la bande d’amis sillonne les grandes scènes européennes. Elle a su trouver une identité, composer avec les personnalités de ses membres et leurs aspirations diverses. Le groupe a ceci de particulier qu’il a toujours protégé sa liberté en auto-produisant ses albums et en se dotant de son propre label. Malgré le succès, et les prix qu’ils ont pu obtenir, Danakil n’en garde pas moins sa simplicité, il crée naturellement une complicité avec ses fans à chaque concert comme à leurs débuts. Cette ambiance si particulière a largement contribué au succès du groupe et l’a hissé au sommet de la scène reggae française. Leur dernier album, Rien ne sait, sorti en septembre 2021 a connu une seconde vie grâce à une collaboration avec Ondubground, duo multi instrumentiste bassmusic.



Yaniss Odua, lui, a démarré à l’âge de 10 ans aux côtés de son cousin Daddy Harry en Martinique. Il a une longue carrière artistique (30 ans), ponctuée de hits comme La Caraïbe, Rouge Jaune Vert, Chalawa (cumulant à eux trois près de 100 millions de vues sur Youtube). Son dernier album Stay High est sorti en mai dernier. Natty Jean pour sa part est originaire du Sénégal. Il fait ses premières armes sur les scènes hip-hop dakaroises mais s’est très vite tourné vers le reggae.



“ Nous on va se marrer, et on espère réussir à vous emmener avec nous ”, a ajouté Balik. Natty Jean a assuré être “très heureux” d’être là. “ On va essayer d’en profiter, on va se donner à fond, offrir toute notre énergie. ” Yannis Odua, lui, promet de livrer toute son expérience. “ C’est un immense plaisir de faire ce show collectif. ”



Ils vont reprendre leurs titres respectifs tour à tour. “ Nous avons sélectionnés certains de nos sets dont nous avons réduit la durée .” Plusieurs répétitions sont prévues cette semaine pour finaliser les enchaînements.



Vivre ensemble



Malgré la diversité de leur origine et de leur parcours, Danakil, Yaniss Odua et Natty Jean insistent pour rappeler “ que l’on peut malgré tout vivre ensemble ”. Le concert sera l’occasion de porter ce message fort, et de le partager avec le public. “ On espère pouvoir vous faire voyager à travers nos différentes identités et nos couleurs musicales ”, a indiqué Natty Jean. Le partage pour tous n’est pas un vain mot. Il aura lieu sur scène, entre eux, avec les spectateurs les jours de show, mais aussi tout au long de leur séjour, au fil des rencontres. “ Le partage est tellement naturel ici, il se fait en permanence ”, selon Yaniss Odua. Deux occasions d’échanges sont toutefois prévues : le 29 mars à la Caraméline de 18 à 19 heures et le 31 mars après le concert au Ute Ute.



Pratique



Le 31 mars à To’ata de 18 heures à 22h30. Full band, tarif à partir de 3 000 Fcfp pour les moins de 25 ans.

Le 6 avril au Bloody Mary’s à Bora Bora de 19 heures à 1 heure du matin, sound system, tarif à partir de 3 500 Fcfp en prévente.

Le samedi 8 avril au chapiteau Tumaraa de 12 à 19 heures. Full band, tarif à partir de 2 500 Fcfp pour les 250 premiers billets.



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 27 Mars 2023 à 18:20 | Lu 191 fois