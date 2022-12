Danakil & Friends, l’événement reggae début 2023

TAHITI, le 22 décembre 2022 - Au total, ils seront 13 sur scènes. Les musiciens et chanteurs du groupe Danakil seront accompagnés de Yaniss Odua, Natty Jean et Manjul. Ces têtes d’affiche de la scène reggae annoncent une tournée polynésienne pour le mois d’avril.



La société de production Purple fait venir en avril prochain le groupe Danakil et ses amis. “ On a organisé déjà plusieurs concerts reggae, mais là on aura les têtes d’affiche au complet ”, indique Christophe Longelin, co-gérant.



Balik, le chanteur et cofondateur de Danakil, est déjà venu à deux reprises au fenua. “ Il avait adoré et rêvait de revenir avec le groupe ”, explique Christophe Longelin. De même, Yaniss Odua, l’un des amis, est lui aussi déjà venu. Les artistes avaient donc la volonté de revenir. “ Après plusieurs mois de discussions avec leur label Baco music, nous avons pu monter le Polynesian tour. ” Celui-ci consiste, pour Danakil qui fera le déplacement, soit dix musiciens sur scène dont deux pianistes, un percussionniste et une section de quatre cuivres, et pour ses amis : Yaniss Odua, Natty Jean et Manjul, à assurer trois dates en Polynésie (Tahiti, Bora Bora et Raiatea).



Inédit !



L’événement est “ assez exceptionnel ” et “ inédit ” en Polynésie selon la production, puisqu’au total la tournée mobilisera 25 personnes. La Polynésie en profitera grâce à un live documentaire.



Danakil, c’est 20 ans de carrière, près de mille concerts, 150 000 albums vendus. Le groupe, une bande d’amis de lycée, sillonne désormais l’Europe. En Polynésie, en plus de redécouvrir les classiques du groupe, le public aura l’occasion d’entendre en live leur dernier album Rien ne se tait sorti le 3 septembre 2021. Cet album connaît actuellement une nouvelle vie grâce à une collaboration avec Ondubground, duo multi instrumentiste bassmusic.

Yaniss Odua, pour sa part, est un chanteur reggae qui a plus d’un tube dans ses valises : La Caraïbe, Rouge Jaune Vert, Chalawa (près de 100 millions de vues sur Youtube pour les trois) en sont quelques exemples. En près de 30 ans de carrière (Yaniss a commencé à l’âge de 10 ans aux côtés de son cousin Daddy Harry en Martinique), Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le public français. Son nouvel album Stay High (mai 2022) ne fait pas exception à la règle. Avec cet opus, Yaniss Odua prend un tournant illustré par un reggae moderne et inspiré.



Natty Jean est originaire du Sénégal, il a fait ses premières armes sur les scènes hip-hop dakaroises. Il est dans la lignée d’artistes comme Didier Awadi qui l’a invité d’ailleurs sur son album Ma Revolution. À cette occasion, il a rapidement pris la direction des studios de Manjul. Sur scène, il chantera avec le groupe, mais également certains de ses titres.



Manjul est un producteur français de renom installé au Mali. Il a été “touché par le reggae ” tout petit. Il défend et valorise depuis cette musique, construisant des studios à travers le monde, notamment dans l’Océan Indien et l’Afrique. Il a produit et participé à des albums pour des artistes comme Tiken Jah Fakoly, Amadou & Mariam, Sugar Minott, African Brothers, Danakil, Toumani Diabaté, Natty Jean, ou encore Takana Zion. Dans le groupe Danakil, il est percussionniste.



Avec les artistes locaux



Danakil & Friends, en plus des concerts, ira à la rencontre des artistes locaux. Deux jours seront consacrés à des échanges et à d'éventuels enregistrements en studio en vue de la préparation du prochain album du groupe.





Pratique



Samedi 1er avril place To’ata à Tahiti, le 6 avril au Bloody Mary’s à bora Bora et le 8 avril sous le chapiteau communal Tumaraa à Raiatea.

Prévente des tickets à tarif préférentiel jusqu’au 9 janvier.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 22 Décembre 2022 à 15:09