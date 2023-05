Damien Troquenet et Louise Grosgogeat titrés sur le 5 000 mètres

Tahiti, le 14 mai 2023 - Damien Troquenet, chez les hommes, et Louise Grosgogeat, chez les dames, ont remporté, samedi sur la piste de Punaruu, les championnats de Polynésie de 5 000 mètres. Sans grosse concurrence, Troquenet a survolé les débats et a remporté la course en 16'08"09. Du côté des féminines Louise Grogogeat a livré une belle bataille contre Sophie Bouchonnet et Clémence Dede avant de l'emporter en 19'43"15.



Ils étaient un peu plus de 37 athlètes, toute catégorie confondue, à prendre le départ des championnats de Polynésie de 5 000 mètres, organisés ce samedi au stade de la Punaruu. En open homme ils étaient 17 sur la ligne de départ mais en l'absence de nombreux cadors, Damien Troquenet apparaissait comme le grandissime favori. Et le sociétaire du VSOP MozTeam a en effet survolé les débats. Accompagné sur les premiers tours par le cadet, Felice Covillon, qui courrait lui un 3 000 mètres, Troquenet a ensuite déroulé en se permettant de reprendre plusieurs tours aux autres coureurs. A l'arrivée il s'est imposé en 16'08"09 et a devancé deux athlètes de Central Sport. Alexander Casu, deuxième à plus d'une minute du vainqueur, et Arthur Grondin qui a complété le podium chez les messieurs.

Grosgogeat surprend Bouchonnet



Du côté des dames en revanche, la course a offert plus de suspens. L'expérimentée, Sophie Bouchonnet, apparaissait comme la favorite aux côtés de la triathlète, Clémence Dede. Mais une troisième coureuse, Louise Grosgogeat, s'est également invitée dans la conversation pour la victoire. Sur les 12 tours de piste, les trois coureuses se sont livrées une belle bataille. Cette dernière a été finalement remportée par Grosgogeat qui a déposé ses rivales sur les 250 derniers mètres et pour s'imposer en 19'43"15. Sophie Bouchonnet s'est classée deuxième à deux secondes de la nouvelle championne de Polynésie et Clémence Dede s'est offert la troisième place. Bouchonnet et Dede pourront néanmoins se consoler car grâce à leur temps elles réalisent les minimas pour les Jeux du Pacifique organisés en fin d'année aux Îles Salomon.



Mais en attendant, elles se retrouveront certainement dimanche prochain pour les championnats de Polynésie du 10 000 mètres organisés toujours sur la piste de Punaruu.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 14 Mai 2023 à 09:46