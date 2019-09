Damien Troquenet, du canoë au WTT

Parole à Damien Troquenet :



Qu’est-ce qui te plaît dans le Waterman Tahiti Tour ?



"Déjà, de pratiquer plusieurs sports. Quand j’étais gamin, je faisais de la natation. Le paddle, j’en avais fait un peu. Le prone, c’était une découverte. Il y a aussi le fait de partager. Stéphan nous emmène dans beaucoup d’endroits, ce n’est jamais la même chose. Il y a un côté aventure. On ne sait pas à quoi s’attendre au niveau des épreuves. On ne connaît pas à l’avance les parcours. Cela peut être une distance courte, comme cette année à la Pointe Vénus, ou plus longue, comme à Huahine."



Tu es satisfait de votre titre 2019 ?



"Oui, je savais que j’étais attendu. Comme tout compétiteur, mon but était de défendre le titre acquis en 2018. Les deux premières étapes se sont bien passées puisque j’ai pu les remporter. En gros, après, la concurrence est revenue (rires) donc cela a été compliqué de défendre ce titre jusqu’à la dernière étape. Je suis content d’avoir pu remporter une nouvelle fois ce titre."



Quels sont tes points forts, tes points faibles ?



"Je suis moyen partout. Mon point fort est le prone, c’est là que j’ai les meilleurs résultats. C’est en paddle que j’ai le plus de mal. Vu que je ne suis pas surfeur, quand c’est calme je suis plutôt à l’aise, vu que je viens de la rame. Quand c’est agité, je sens que j’ai des lacunes par rapport aux surfeurs."



Quelques mots sur tes concurrents ?



"On est compétiteurs sur l’eau mais en dehors on est amis. J’ai pas mal de points communs avec Atamu Conti puisqu’on vient tous les deux en famille. Il a un enfant de deux ans, comme moi. On est comme des frères, on va dire. Il y a le jeune Henere Harrys qui nous pousse. Au niveau sportif, il y a bien sûr Bruno Tauhiro. Heureusement qu’il n’est pas venu à toutes les étapes ! Il a déjà gagné trois fois le WTT et a gagné largement la dernière étape cette année. Il est au-dessus sportivement, mentalement. Il reste la référence."



Qu’est-ce qui te pousse à faire du sport ?



"Faire du sport, c’est important pour beaucoup de choses. On a cette année sur le WTT le slogan "no ice". Dire non à la drogue, c’est important pour le futur de notre jeunesse. Il y a aussi les valeurs de partage, de dépassement de soi...On a en Polynésie un cadre magnifique, des plans d’eau magiques. Et, bien sûr, il y a l’aspect santé, bien manger, bien bouger…"