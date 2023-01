Damien Troquenet domine encore la Vaitavere Run

Tahiti, le 22 janvier 2023 - Déjà vainqueur de la première édition de la Vaitavere Run en octobre 2021, Damien Troquenet a récidivé samedi en remportant la deuxième édition de l’épreuve en 35’ 25’’ sur la distance phare du 9 km. Rodrigue Lozinguez s’est imposé sur le 6 km en 26’ 51’’.



Le stade Punaruu et ses environs ont vécu intensément à l’heure de l’athlétisme ce week-end. Après la



Le parcours était plus particulièrement exigeant pour les participants du 9 km dont le demi-tour était fixé au sommet de la colline de Vaitavere et qui ont dû composer avec un fort dénivelé. Cela n’était pas de nature à inquiéter Damien Troquenet qui s’était imposé sur le même parcours lors de la première édition et qui a survolé l’épreuve samedi en couvrant la distance en solitaire quasiment de bout en bout.



Deux grand objectifs pour Damien Troquenet



Le sociétaire du VSOP Mozteam qui avait décroché le titre de vice-champion de Polynésie du 5 km sur route le samedi précédent, derrière Benjamin Zorgnotti, est en forme à quelques semaines des deux grands rendez-vous qui l’attendent comme il le confirmait samedi :’ ’Je suis revenu sur la Vaitavere Run car c’est ma course de cœur. C’est la première course que j’ai disputée lorsque je suis arrivé à Tahiti et en plus je l’ai gagnée. Aujourd’hui, mon objectif était d’améliorer mon chrono de 2021 et ça s’est réalisé donc c’est très encourageant pour la suite de mon programme. Je dois participer aux Championnats du monde de cross en Australie le 18 février avec Floriane Bistch puis je disputerais le marathon de Moorea le 25 février’’.



Damien Troquenet s’est imposé en 35’ 25’’ samedi améliorant nettement son chrono de 36’ 11’’ de 2021 et reléguant loin ses principaux adversaires, Jean-Marc Carcy 2è en 39’ 00’’ et Vaitua Mooria qui complète le podium en 40’ 50’’. Chez les dames, succès de Valérie Connan en 45’ 56’’ devant Pauline Siao qui a couru en 46’ 21’’.



Sur le 6 km, David Bernard qui s’était imposé sur la distance en 2021 a fini 2è samedi en 27’ 11’’ devancé pour la victoire par Rodrigue Lozinguez auteur d’un chrono de 26’ 51’’. Marie Couet a fini première femme sur la distance en 39’ 38’’.



Prochain rendez-vous de course sur route le 25 février avec le marathon de Moorea.

Résultats *9 km

1. Damien Troquenet (VSOP) 35’ 25’’

2. Jean-Marc Carcy (Tam Pun) 39’ 00’’

3. Vaitua Mooria (NL) 40’ 50’’

4. Rainui Taarea (ADAT) 40’ 56’’

5. Clément Boinot (Central) 40’ 57’’

6. Fulbert Gara (ATN Run) 41’ 27’’

7. Toanui Gobrait (Tefana) 42’ 20’’

8. Axel Roy (Tam Pun) 42’ 38’’

9. Heimanu Boosie (NL) 43’ 05’’

10. Tihoni Bertrand (NL) 44’ 02’’

11. Thomas Martineau (NL) 44’ 10’’

12. Jérome Bersuat (ATN Run) 44’ 28’’

13. Valery Cros (NL) 44’ 58’’

14. Herenui Lou (ATN Run) 45’ 11’’

15. Baptiste Dureau (NL) 45’ 13’’

16. Tehono Sandras (NL) 45’ 13’’

17. Fabrice Goron (ASCEP) 45’ 23’’

18. Jason Laille (ATN Run) 45’ 25’’

19. Dossard 275 (NL) 45’ 28’’

20. Heman Teriitehau (Puna Tri) 45’ 37’’

…

22. Valérie Connan (NL) 45’ 56’’ 1re femme

72 coureurs classés



*6 km

1. Rodrigue Lozinguez (Central) 26’ 51’’

2. David Bernard (NL) 27’ 11’’

3. Arthur Gronon (NL) 29’ 18’’

4. Patrick Yu-Hing (EDT) 29’ 45’’

5. Teui Viriamu (EDT) 29’ 59’’

6. Maui Roopinia (EDT) 32’ 58’’

7. Hitiarii Shan Khi Fan (NL) 33’ 13’’

8. Manoa Yong (NL) 33’ 40’’

9. Teiva Tamarono (ADT) 33’ 54’’

10. Samy Sengues (NL) 34’ 10’’

…

20. Marie Couet (ATN Run) 39’ 38’’ 1re femme

58 coureurs classés

