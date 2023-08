Damien Troquenet a plané sur le Raid Vittel

Tahiti, le 27 août 2023 - Damien Troquenet a remporté dimanche la course reine du Raid Vittel. Le coureur de Moorea a bouclé les 25 km de course dans la vallée de Papeno'o en un peu moins de deux heures. Teva Poulain a pris la deuxième place derrière Troquenet. Sur le 12 km, Fulbert Gara l'a emporté en 55 minutes. Et chez les dames Lauriane Bisch s'est imposée en 1h01.



Le Raid Vittel Tahiti victime de son succès. Ils étaient près de 300 coureurs à s'être donné rendez-vous ce dimanche dans la vallée de Papeno'o pour prendre part au 12 km ou au 25 km proposé par l'Association sportive courir en Polynésie (ASECP). En raison de l'affluence, et du délai de récupération des dossards, les départs des différentes courses ont dû être retardés de 15 minutes.



Les premiers à s'élancer étaient les coureurs de la course reine du 25 km et de ses 580 mètres de dénivelé positif. Le parcours a ainsi mené les athlètes au Relais de la Maroto et au barrage de Vainavenave où le demi-tour était prévu. Dans des conditions plutôt très douces dans la vallée de Papeno'o et en l'absence de quelques cadors des courses natures, Damien Troquenet a survolé les débats. Le coureur de Moorea a bouclé les 25 km en un peu moins de deux heures. À un peu plus de trois minutes Teva Poulain s'est adjugé la deuxième place.



Sur le trail 12 km, où 250 coureurs étaient inscrits, la lutte a été acharnée entre Fulbert Gara et Pierre-Antoine Giorgi pour la victoire. Gara a finalement pris le meilleur sur son rival sur les derniers mètres de la course pour l'emporter en 55'01. Giorgi, deuxième, a finalement pointé à un peu moins de 30 secondes du vainqueur. Raihauarii Mama a complété le podium chez les hommes. Du côté des dames, Lauriane Bisch l'a emporté en 1h01, avec une belle septième place au scratch. Pauline Moreau termine deuxième et Élisabeth Orloff a pris la troisième place.

Yann Pennequin et Lexia vainqueurs du canicross



En plus des trails classiques du Raid Vittel, l'ASCEP proposait également dimanche un canicross pour les coureurs et leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Ils étaient 17 inscrits à s'élancer sur un parcours de 5 km. L'exercice pour eux consistait en un contre-la-montre. Et les plus rapides ce dimanche à Papeno'o ont été l'ancien joueur de Vénus, Yann Pennequin, et sa chienne Lexia. Le duo a bouclé les 5 km en moins de 20 minutes, 19'11 pour être plus précis. Yann Pennequion et Lexia ont repoussé à plus d'une minute leur plus proche poursuivant, Alexis Karl et Oiana. Jonathan Dast et Loufi ont terminé à la troisième place.



